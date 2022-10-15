Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın, 2 grup halinde 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Joshua King, Willian Arao ve Miha Zajc'ın bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in ise günü tedavi programlarıyla tamamladığı kaydedildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.