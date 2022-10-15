FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Fener alayı! Jorge Jesus'un talebeleri zirvede

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası gruplarında dördüncü maçların ardından tur atlamayı garantiledi.
Ön elemeler dahil Avrupa kupalarındaki son 8 maçını kaybetmeyen Fenerbahçe bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisi sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki 9 karşılaşmalık dönemde yaşandı.
KALEYE YAKLAŞTIRMADI
Sarı-lacivertliler pek çok önemli istatistikte de zirveye çıktı.
Presle rakip kaleye en yakın topla oynayan, kalesinden en uzakta topla oynayan, birinci bölgesinde en az pas yaptıran takım olarak da dikkat çekiyor...
Sarı-lacivertliler, elemeler dahil oynadığı 8 karşılaşmada 18 gol attı.
Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde maç başına 2.2 gol ortalaması elde etti...
Jesus ve öğrencilerinin yeni hedefi 27 Ekim'de Rennes'i de yenmek.
Kanarya'da hedef, alınacak galibiyetle grup lideri olarak direkt son 16'ya adını yazdırmak.
KASA DOLUYOR
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grubunda şu ana kadar elde ettiği 10 puanla 2.1 milyon euro kazandı.
Sarı-lacivertliler, ayak bastı parası olarak da 3.6 milyon euro kazandı.
Toplamda 5.73 milyon euro'yu kasasına koyan Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'dan elde ettiği gelir 11.6 milyon euro'ya (210 milyon TL) ulaştı.