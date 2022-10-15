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FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Fener alayı! Jorge Jesus'un talebeleri zirvede

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak AEK Larnaca karşısında da galibiyet alarak puanını 10'a yükseltti. Kanarya, göstermiş olduğu bu performansla istatistiklerde zirveye çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Fener alayı! Jorge Jesus'un talebeleri zirvede

Ön elemeler dahil Avrupa kupalarındaki son 8 maçını kaybetmeyen Fenerbahçe bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Fener alayı! Jorge Jesus'un talebeleri zirvede

Kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisi sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki 9 karşılaşmalık dönemde yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Fener alayı! Jorge Jesus'un talebeleri zirvede

KALEYE YAKLAŞTIRMADI

Sarı-lacivertliler pek çok önemli istatistikte de zirveye çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Fener alayı! Jorge Jesus'un talebeleri zirvede

Kanarya, Avrupa Ligi'nde ilk 4 haftada 6.5'le kalesine en az şut gelen takım oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Fener alayı! Jorge Jesus'un talebeleri zirvede

Presle rakip kaleye en yakın topla oynayan, kalesinden en uzakta topla oynayan, birinci bölgesinde en az pas yaptıran takım olarak da dikkat çekiyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Fener alayı! Jorge Jesus'un talebeleri zirvede

Sarı-lacivertliler, elemeler dahil oynadığı 8 karşılaşmada 18 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Fener alayı! Jorge Jesus'un talebeleri zirvede

Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde maç başına 2.2 gol ortalaması elde etti...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Fener alayı! Jorge Jesus'un talebeleri zirvede

Jesus ve öğrencilerinin yeni hedefi 27 Ekim'de Rennes'i de yenmek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Fener alayı! Jorge Jesus'un talebeleri zirvede

Kanarya'da hedef, alınacak galibiyetle grup lideri olarak direkt son 16'ya adını yazdırmak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Fener alayı! Jorge Jesus'un talebeleri zirvede

KASA DOLUYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grubunda şu ana kadar elde ettiği 10 puanla 2.1 milyon euro kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Fener alayı! Jorge Jesus'un talebeleri zirvede

Sarı-lacivertliler, ayak bastı parası olarak da 3.6 milyon euro kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Fener alayı! Jorge Jesus'un talebeleri zirvede

Toplamda 5.73 milyon euro'yu kasasına koyan Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'dan elde ettiği gelir 11.6 milyon euro'ya (210 milyon TL) ulaştı.

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