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Batsman seriye bağladı

Beşiktaş’ta kaçırdıkları gündem olan Batshuayi, Fenerbahçe’ye 4 golle 12 puan kazandırdı. Michy Batshuayi, Fenerbahçe forması ile bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 maçta 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Batsman seriye bağladı
Michy Batshuayi, Fenerbahçe forması ile bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 maçta 4 gol kaydetti. AEK Larnaca'ya penaltıdan attığı golle galibiyeti getiren Belçikalı forvet; Dinamo Kiev (2-1/galibiyet golü), AEK Larnaca (2-0/ilk gol) ve Fatih Karagümrük (5-4/galibiyet golü) maçlarında da birer kez ağları sarstı. Fenerbahçe dört maçta da sahadan 3 puanla ayrıldı. Batshuayi geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 14 gol kaydetmişti. Fenerbahçe'de henüz 7 maçta 4 gol ile kendi çizgisini aştı.
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