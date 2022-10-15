Batsman seriye bağladı

MichyBatshuayi, Fenerbahçe forması ile bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 maçta 4 gol kaydetti. AEK Larnaca'ya penaltıdan attığı golle galibiyeti getiren Belçikalı forvet; Dinamo Kiev (2-1/galibiyet golü), AEK Larnaca (2-0/ilk gol) ve Fatih Karagümrük (5-4/galibiyet golü) maçlarında da birer kez ağları sarstı. Fenerbahçe dört maçta da sahadan 3 puanla ayrıldı. Batshuayi geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 14 gol kaydetmişti. Fenerbahçe'de henüz 7 maçta 4 gol ile kendi çizgisini aştı.