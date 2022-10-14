Valencia kaçırdı!

Enner Valencia bir penaltı atışından yararlanamadı. 68. dakikada Pedro'nun yerine oyuna giren Ekvadorlu yıldız, 86'da kazanılan penaltı atışında topu kaleciye nişanladı. Valencia daha sonra gol için çok çabaladı ancak bu kez atamadı. Valencia bu sezon lig+Avrupa'da 11 golle takımın en skorer ismi.
Enner Valencia bir penaltı atışından yararlanamadı. 68. dakikada Pedro'nun yerine oyuna giren Ekvadorlu yıldız, 86'da kazanılan penaltı atışında topu kaleciye nişanladı. Valencia daha sonra gol için çok çabaladı ancak bu kez atamadı. Valencia bu sezon lig+Avrupa'da 11 golle takımın en skorer ismi.