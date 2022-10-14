Haberler Fenerbahçe Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda gündemine gelen ancak daha sonra Batshuayi ile anlaşılmasının ardından Adana Demirspor'a imza atan Dzyuba ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Rus basını, Artem Dzyuba'nın, ocak ayında Fenerbahçe'nin gündemine gelip gelmeyeceğine ilişkin, sarı lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki'ye soru yöneltti. İşte o gelişme...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 19:29 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 19:29
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda bir süre Artem Dzyuba ile ilgilenmişti.

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

Sarı lacivertliler, Zenit'ten ayrılan ve bonservisi elinde olan Rus golcü için bir takım temaslarda bulunmuştu.

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

Dzyuba'nın istediği yüksek maaş nedeniyle Fenerbahçe, transferden geri çekilmişti.

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

İstanbul devi bununla beraber, transferin bitimine kısa bir süre kala Michy Batshuayi ile anlaşıldığını duyurmuştu.

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

Artem Dzyuba ise Adana Demirspor'a imza atmıştı.

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Artem Dzyuba, Adana Demirspor'da istediği forma şansını bulamadı.

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

Vincenzo Montella tarafından ilk 11'de değerlendirilmeyen Dzyuba için, ocak transfer sezonunda yeniden Fenerbahçe iddiaları gündeme gelmişti.

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

Rus basını, konuya ilişkin transfer sorusunu, Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'ya sordu.

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

Konu, Artem Dzyuba'ın Fenerbahçe'ye olası transferiydi.

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

DZYUBA F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELECEK Mİ?
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

"Dzyuba'nın kışın Fenerbahçe'ye transferi, imkansız. Şu anda tüm forvetlerimizden memnunuz. ayrıca, yeni bir yabancı oyuncuya yerimiz yok."

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

ARTEM DZYUBA KİMDİR?
22 Ağustos 1988'de Moskova'da dünyaya gelen Dzyuba, 1.96 boyunda ve santrfor mevkiinde forma giyiyor.

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabilen Dzyuba'nın sözleşmesi, Haziran 2023'te sona eriyor.

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

Dzyuba daha önce Spartak Moskoca, Tom Tomsk, Rostov, Zenit, Arsenal Tula gibi takımlarda oynamıştı.

Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

Artem Dzyuba, bu sezon toplamda 4 maça çıkarkan 1 gol üretti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom Sacha Boey'in bonservisini belirledi! Avrupa devleri...
İki hafta önce evlenen Merve Boluğur'dan 'küçük Merve' açıklaması 'hazır mıyız...' Hamilelik iddialarını sonunda açıkladı
Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu? İngiltere'den bomba iddia
G.Saray'ın Kayserispor maçı kafilesi açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den AEK Larnaca'ya teşekkür
Jesus tarihe geçti!
GSB personel alımı başvurusu ne zaman?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yardımcısı konuştu! "O efsane" Yardımcısı konuştu! "O efsane" 19:49
Dünya Kupası'nda yer almayabilir! Dünya Kupası'nda yer almayabilir! 19:39
F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Yönetici açıkladı! F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Yönetici açıkladı! 19:28
F.Bahçe'de 3 ismin tedavisine devam edildi F.Bahçe'de 3 ismin tedavisine devam edildi 18:56
Flaş iddia! Dünya devi gözünü Tudor'a dikti Flaş iddia! Dünya devi gözünü Tudor'a dikti 18:45
Golden Boy adayları açıklandı! İşte listedeki o isimler Golden Boy adayları açıklandı! İşte listedeki o isimler 18:39
Daha Eski
Fırtına Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı Fırtına Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı 18:18
Alanyaspor - Antalyaspor | CANLI Alanyaspor - Antalyaspor | CANLI 18:07
Konferans Ligi'nde haftanın futbolcusu Okaka! Konferans Ligi'nde haftanın futbolcusu Okaka! 17:56
Fenerbahçe'den AEK Larnaca'ya teşekkür Fenerbahçe'den AEK Larnaca'ya teşekkür 17:15
Hikmet Karaman'a hakaret etti 2 yıl hapsi isteniyor! Hikmet Karaman'a hakaret etti 2 yıl hapsi isteniyor! 16:56
G.Saray'ın Kayserispor maçı kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Kayserispor maçı kafilesi açıklandı! 16:56