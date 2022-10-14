Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'yı sordu! Transfer olacak mı?

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda bir süre Artem Dzyuba ile ilgilenmişti.
Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda bir süre Artem Dzyuba ile ilgilenmişti.
Sarı lacivertliler, Zenit'ten ayrılan ve bonservisi elinde olan Rus golcü için bir takım temaslarda bulunmuştu.
Dzyuba'nın istediği yüksek maaş nedeniyle Fenerbahçe, transferden geri çekilmişti.
İstanbul devi bununla beraber, transferin bitimine kısa bir süre kala Michy Batshuayi ile anlaşıldığını duyurmuştu.
Artem Dzyuba ise Adana Demirspor'a imza atmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber Artem Dzyuba, Adana Demirspor'da istediği forma şansını bulamadı.
Vincenzo Montella tarafından ilk 11'de değerlendirilmeyen Dzyuba için, ocak transfer sezonunda yeniden Fenerbahçe iddiaları gündeme gelmişti.
Rus basını, konuya ilişkin transfer sorusunu, Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'ya sordu.
Konu, Artem Dzyuba'ın Fenerbahçe'ye olası transferiydi.
DZYUBA F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELECEK Mİ?
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Dzyuba'nın kışın Fenerbahçe'ye transferi, imkansız. Şu anda tüm forvetlerimizden memnunuz. ayrıca, yeni bir yabancı oyuncuya yerimiz yok."
ARTEM DZYUBA KİMDİR?
22 Ağustos 1988'de Moskova'da dünyaya gelen Dzyuba, 1.96 boyunda ve santrfor mevkiinde forma giyiyor.
Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabilen Dzyuba'nın sözleşmesi, Haziran 2023'te sona eriyor.
Dzyuba daha önce Spartak Moskoca, Tom Tomsk, Rostov, Zenit, Arsenal Tula gibi takımlarda oynamıştı.
Artem Dzyuba, bu sezon toplamda 4 maça çıkarkan 1 gol üretti.