Rennes’le final!

Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 5. maçında 27 Ekim'de Rennes'i ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Kazanan takım ikili averaj üstünlüğünü ele geçireceği için grup liderliğini garantileyecek. Beraberlik halinde liderlik son maçlara kalacak... Larnaca ile Kiev ise kalan 2 maçta üçüncülük mücadelesi verecek.
Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 5. maçında 27 Ekim'de Rennes'i ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Kazanan takım ikili averaj üstünlüğünü ele geçireceği için grup liderliğini garantileyecek. Beraberlik halinde liderlik son maçlara kalacak... Larnaca ile Kiev ise kalan 2 maçta üçüncülük mücadelesi verecek.