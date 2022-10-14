Haberler Fenerbahçe Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

Temsilcimiz Fenerbahçe ile beraber UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen bir diğer ekip olan Rennes'de, Teknik Direktör Bruno Genesio açıklamalarda bulundu. Genesio, Dinamo Kiev maçı sonrası yaptığı konuşmada, Fenerbahçe karşısına İstanbul'da liderlik için çıkacaklarını ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 13:47
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi ve maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

Sarı lacivertlilerde galibiyeti getiren golleri Pedro ve Batshuayi (P) kaydetti.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

Bu skorla beraber Fenerbahçe, B Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe ile beraber bir üst turu garantileyen bir ekip daha vardı.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

Fransız temsilcisi Rennes de, Dinamo Kiev'e konuk oldu.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

Rennes, Kiev'i 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

Kırmızı siyahlıların tek golü, 48. dakikada Wooh'dan geldi.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

Bu sonuçlarla beraber Fenerbahçe, 10 puanla lider durumda yer aldı.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

Rennes de 10 puanla 2. sırada yer bulurken, averaj nedeniyle temsilcimizin altına kaldı.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

3. sıradaki AEK Larnaca ve 4. sıradaki Dinamo Kiev, gruptan çıkma şansını kaybetti.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Dinamo Keiv maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

Genesio yaptığı konuşmada, bir sonraki İstanbul'da oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

İşte Genesio'nun o sözleri...

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

"İki hedefimizden birine ulaştı. Kazandık ve en azından, grubu 2. bitireceğimizden, Avrupa Ligi'nde en az bir play-off oynayacağımızdan eminiz.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

Fenerbahçe'ye karşı, birincilik için mücadele edeceğiz. Takımın yükselişi konusunda, oldukça güven verici bir zafer oldu. Wooh, geldiğinden beri çok iyi çalışıyor. Az süre alan oyuncularla muazzam iş çıkaran, verimli çalışan tıbbi ve fiziksel müdahalelere hazırlıklı bir ekibim var."

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