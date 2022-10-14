Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe açıklaması! "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"

Fenerbahçe'ye karşı, birincilik için mücadele edeceğiz. Takımın yükselişi konusunda, oldukça güven verici bir zafer oldu. Wooh, geldiğinden beri çok iyi çalışıyor. Az süre alan oyuncularla muazzam iş çıkaran, verimli çalışan tıbbi ve fiziksel müdahalelere hazırlıklı bir ekibim var."