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Fenerbahçe'den AEK Larnaca'ya teşekkür

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda karşılaştığı AEK Larnaca'ya maç sonrası teşekkür etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 17:15
Fenerbahçe'den AEK Larnaca'ya teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında dün karşılaştığı Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'ya misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, "UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun dördüncü hafta mücadelesi olan AEK Larnaca-Fenerbahçe maçının öncesinde, kafilemizi en iyi şekilde ağırlayan, misafirperverlik gösteren, maç süreci boyunca her konuda yardımsever bir yaklaşım içerisinde olan AEK Larnaca yönetim kuruluna ve kulüp yetkililerine teşekkür ederiz. Rakibimize gelecek mücadelelerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe, AEK Larnaca ile oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı.

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