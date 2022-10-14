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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş sözler! 'Her an başa iş açabilir'

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca'yı 2-1'lik skorla mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sabah yazarı Ömer Üründül maçı değerlendirdi. Üründül, "Tabii ki, kazanan hep haklı ama sürekli taşlarla oynamak her an başa bir iş açabilir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş sözler! 'Her an başa iş açabilir'

Bunun da iki önemli nedeni vardı… Birincisi yine sahaya çıkan değişik kadro yüzünden meydana gelen uyum sorunu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş sözler! 'Her an başa iş açabilir'

İkincisi ise skor dezavantajına rağmen Larnaca'nın savunma ağırlıklı düzenden vazgeçmemesiydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş sözler! 'Her an başa iş açabilir'

Devrenin son 10 dakikasından sonra Fenerbahçe durdu, Larnaca'nın da atak girişimleri başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş sözler! 'Her an başa iş açabilir'

İkinci devrenin başlarında da yine bir atakta kaleci Altay gereksiz çıkışı sonucu penaltıya neden oldu, skora denge geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş sözler! 'Her an başa iş açabilir'

Sonra da gole daha yakın taraf Larnaca'ydı. Ne zaman Jesus alışılmış oyuncu değişikliklerine başladı ki, çıkanlar ve girenler doğruydu oyunun kontrolünü yine Fenerbahçe eline aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş sözler! 'Her an başa iş açabilir'

Bilhassa Osayi sağ kanada ciddi bir hareketlilik getirdi. Sonra da Fenerbahçe penaltıdan Batshuayi ile bir kez daha öne geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş sözler! 'Her an başa iş açabilir'

Ardından Valencia ikinci penaltıyı kaçırdı. Sonuçta Fenerbahçe deplasmandan istediğini aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş sözler! 'Her an başa iş açabilir'

Jesus, sürekli kadroyla oynama ısrarından kesinlikle vazgeçmiyor. Dün de ilk 11'de öyle yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş sözler! 'Her an başa iş açabilir'

Takımın temel direkleri olan ön liberoda Crespo'yu kulübede tuttu, yerine Lincoln'ü koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş sözler! 'Her an başa iş açabilir'

Yani Crespo-İsmail ikilisini bozmuş oldu. Bu sefer üçlü defans uygulattı. Bugüne kadar bazı maçlarda sadece kısa süreler görev verdiği genç Arda'yı bu maçta ilk 11 başlattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş sözler! 'Her an başa iş açabilir'

Tabii ki, kazanan hep haklı ama sürekli taşlarla oynamak her an başa bir iş açabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş sözler! 'Her an başa iş açabilir'

Birçok maç S.O.S verdi. Ancak bana göre Jesus, bu anlayışından kesinlikle vazgeçmeyecek.

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