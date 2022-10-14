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FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa basını AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını böyle gördü!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'yı 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyeti, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 07:49
FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa basını AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını böyle gördü!

Temsilcimiz Enner Valencia ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa basını AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını böyle gördü!

AEK Larnaca'da ise Angel Garcia, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa basını AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını böyle gördü!

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyeti, başta Portekiz olmak üzere Avrupa ve Güney Amerika basınında da yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa basını AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını böyle gördü!

İşte atılan manşetlerden bazıları...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa basını AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını böyle gördü!

ABOLA (PORTEKİZ)
"Jorge Jesus Fenerbahçe'yi bir sonraki tura taşıdı"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa basını AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını böyle gördü!

O JOGO (PORTEKİZ)
"Jesus diğer tura geçti ancak grup birinciliğini kovalayacak"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa basını AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını böyle gördü!

PUBLICO (PORTEKİZ)
"Fenerbahçe en azından 8'li play-off oynamayı garantiledi"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa basını AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını böyle gördü!

NOTICIAS AO MINUTO (PORTEKİZ)
"Jesus sendeledi ama güldü. Fenerbahçe Güney Kıbrıs'ta kazandı ve bir sonraki tura geçti"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa basını AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını böyle gördü!

OLE (ARJANTİN)
"Enner Valencia bir penaltı kaçırdı ancak takımı kazandı ve bir sonraki tura geçti"

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