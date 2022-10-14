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Fenerbahçe Beko Maccabi maçı sonrası Dimitris Itoudis: Galibiyeti hak ettik. Maçın kontrolü bizdeydi!

THY EuroLeague'in ikinci haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 86-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Dimitris Itoudis, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 00:33
Fenerbahçe Beko Maccabi maçı sonrası Dimitris Itoudis: Galibiyeti hak ettik. Maçın kontrolü bizdeydi!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Itoudis, "Takımı tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettik. Maçın kontrolü bizdeydi. İkinci çeyrekte savunmada çok iyiydik. Taraftara desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. İyi şeyler yaptık ama 20 sayı öne geçtiğimizde biraz durduk. Daha sonra tekrar ritim yakaladık. Topu çok iyi kullandık ve galip geldik. Takımdan çok keyif aldık." ifadelerini kullandı.

''İKİNCİ ÇEYREKTE MAÇIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİK''

Maccabi Playtika Başantrenörü Oded Kattash ise ikinci çeyrekte maçın kontrolünü kaybettiklerini belirtti.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Kattash, "Ancak ikinci çeyrekte kontrolü kaybettik. Fenerbahçe daha agresifti. Fenerbahçe'yi yenebilmek için bütün şekilde oynamak lazım. Ama maçı içinde kalabildik. Bundan dolayı mutluyum. Bu bize gelecek için ümit veriyor." diye konuştu.

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