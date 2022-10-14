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Fener turu cebine koydu!

Pedro ve Batshuayi (P) ile kazanan sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi. Hedef lider kalıp, direkt son 16’ya gitmek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 06:50
Fener turu cebine koydu!
UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, grubu ilk 2'de bitirmeyi garantiledi. Larnaca 3 puanda kaldı. Rennes'in averajla önünde haftayı lider kapatan Kanarya son iki maçta grup liderliğini korumak için mücadele edecek. Başarırsa doğrudan son 16 turuna kalacak. Grubu ikinci bitiren takım ise Şampiyonlar Ligi 3.'leriyle play-off maçı oynayacak... Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe rakibine şans tanımadı.

F.BAHÇE BAŞTAN SONA ÜSTÜN OYNADI

Joao Pedro, 16'da Alioski'nin ortaladığı topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 22'de ileri çıkan Gustavo'nun kafa vuruşunda kaleci topu çizgi üzerinde kontrol etmeyi başardı. 52'de Altay'ın Altman'ı düşürmesiyle kazanılan penaltıda Triçkovski skoru eşitledi: 1-1. 80'de Naoum ceza alanında topu elle oynayınca bu kez Fenerbahçe penaltı kazandı. Batshuayi atışı gole çevirdi: 2-1. 84'te Larnaca'da Garcia atıldı. 86'da günün üçüncü penaltısında topun başına Enner Valencia geldi. Larnaca kalecisi Piric topu çelmeyi başardı. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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