Fener turu cebine koydu!

F.BAHÇE BAŞTAN SONA ÜSTÜN OYNADI
Joao Pedro, 16'da Alioski'nin ortaladığı topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 22'de ileri çıkan Gustavo'nun kafa vuruşunda kaleci topu çizgi üzerinde kontrol etmeyi başardı. 52'de Altay'ın Altman'ı düşürmesiyle kazanılan penaltıda Triçkovski skoru eşitledi: 1-1. 80'de Naoum ceza alanında topu elle oynayınca bu kez Fenerbahçe penaltı kazandı. Batshuayi atışı gole çevirdi: 2-1. 84'te Larnaca'da Garcia atıldı. 86'da günün üçüncü penaltısında topun başına Enner Valencia geldi. Larnaca kalecisi Piric topu çelmeyi başardı. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.