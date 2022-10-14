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Ezgjan Alioski’den asist

Fenerbahçe'nin Al Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli forma ile ilk asistini yaptı. İlk onbirde sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 16'da sol kanattan içeri sert bir muz orta kesti. Joao Pedro topu tamamlayarak ağları havalandırdı. Alioski, Süper Lig'de forma giydiği ilk maçta Adana Demirspor'a golünü atmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 06:50
Ezgjan Alioski’den asist
Fenerbahçe'nin Al Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli forma ile ilk asistini yaptı. İlk onbirde sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 16'da sol kanattan içeri sert bir muz orta kesti. Joao Pedro topu tamamlayarak ağları havalandırdı. Alioski, Süper Lig'de forma giydiği ilk maçta Adana Demirspor'a golünü atmıştı.
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