Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

Zaten bir sürü defosu varken birde adam adama pozisyonlarda sıkıntılı olduğu ortaya çıktı. Bakın rakipler bunu fark eder ve zamanla herkes topu Altay'ın üzerine sürer. Bence Altay'ın yapacağı en doğru şey sadece bir takım arkadaşı olsa dahi kaleyi terk etmemek olmalıdır.