Haberler Fenerbahçe Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileri. Fotomaç gazetesi yazarı Emre Bol karşılaşmayı kaleme aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 08:45
Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

Grubun görece zayıf ekibi olan AEK Larnaca, aslında fena bir takım değil.

Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

Özellikle disiplinli oyunlarıyla zaman zaman Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattıklarını söylemek lazım.

Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

İki yarının da ilk 10 dakikasında Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe gibi oynamaya çalıştılar.

Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

Lakin nefesleri çabuk kesildi. Jesus Avrupa maçlarında daha dikkatli bir diziliş ve taktikle sahaya çıkıyor.

Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

Takım ayağını yere basarak oynuyor. Böyle olunca Fenerbahçe kalesine gidebilmek dahi zorlaşıyor.

Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

Arda kardeşimizi özlemiştik. İlk yarının en çok adam eksilten, en çok sahipsiz kazanan oyuncusu oldu.

Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

Oyundan çıkana kadar yüzde 95 isabetli pas oranıyla oynadı.

Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

Bunlar zaten onun bildiğimiz değerini gösteren istatistikler. Ama bilmediğimiz ve yeni yeni yapmaya başladığı bir özelliğini daha gördük.

Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

Kimse şunu aklından çıkarmasın; savunma yapmayan hiçbir oyuncu kolay kolay Jesus'un takımına giremez. Arda'da bunun farkına varmış olacak ki; artık sadece toplu değil topsuz oyunda da var. Adam kovalıyor, takım savunmasına yardım ediyor.

Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

Altay bu sezona gerçekten çok kötü başladı. Geçen maçta olduğu gibi karşı karşıya rakibine kontrolsüz girerek penaltıya sebebiyet verdi.

Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

Zaten bir sürü defosu varken birde adam adama pozisyonlarda sıkıntılı olduğu ortaya çıktı. Bakın rakipler bunu fark eder ve zamanla herkes topu Altay'ın üzerine sürer. Bence Altay'ın yapacağı en doğru şey sadece bir takım arkadaşı olsa dahi kaleyi terk etmemek olmalıdır.

Emre Bol AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Savunma yapmayan Jesus'un takımına giremez"

Bu takım sonuna kadar gidebilecek kapasitede. Ufak tefek sorunları Jesus'un çözebileceğini düşünüyorum.

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