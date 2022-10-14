Devamı gelecek

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Jorge Jesus: İki kulvarda da başarılı olmak istiyoruz. Gruptan çıkmayı garantiledik ve devamı da gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 06:50
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. İki kulvarda birden mücadele ettiklerini kaydeden Portekizli hoca, "Bu durum takım açısından yorucu oluyor tabii ki ama lig ve Avrupa'yı birlikte düşünüyoruz ve iki kulvarda da başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu. AEK karşısında maça hızlı ve etkili başladıklarını belirten Jesus, "Birçok pozisyon bulmamıza karşın iki gol atabildik. Gruptan çıktık ve devamı da gelecek" ifadesini kullandı.

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