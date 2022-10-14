Arda 2 ay sonra

Arda Güler, iki aylık aradan sonra ilk onbirde sahaya çıktı. Genç oyuncu, bu sezon 11 Ağustos'ta Slovacko ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk onbirde yer almıştı. Jorge Jesus'un ikinci kez onbirde şans verdiği Güler hücumda oldukça etkiliydi. Başarılı ataklar geliştiren Arda gol ve asist üretemese de alkış aldı. Arda bir de sarı kart gördü.
Arda Güler, iki aylık aradan sonra ilk onbirde sahaya çıktı. Genç oyuncu, bu sezon 11 Ağustos'ta Slovacko ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk onbirde yer almıştı. Jorge Jesus'un ikinci kez onbirde şans verdiği Güler hücumda oldukça etkiliydi. Başarılı ataklar geliştiren Arda gol ve asist üretemese de alkış aldı. Arda bir de sarı kart gördü.