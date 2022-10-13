Rotasyon olmayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi. "Rakibin gruptan çıkma iddiası var" diyen Portekizli çalıştırıcı, "Grupta iyi sonuç aldılar. Yarın bütün bunların çerçevesinde galip gelmeyi umuyoruz. Ama zor bir maç bizi bekliyor. Takımımızda sakat oyuncular var. Bu da hem Avrupa'da hem de ligde mücadele etmenin sonucu. 3 günde bir maç yaptığınızda bu tarz sonuçları olabiliyor. Yarınki (bugünkü)) maçta daha önce yaptığımız gibi çok rotasyon yapma imkanımız olmayacak. Birçok oyuncumuzu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Ama fiziksel olarak müsait oyuncularla başlayıp, galibiyetle ayrılıp, tur atlamak için güzel bir adım atmak istiyoruz" dedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca'yı yenerek gruptan çıkmayı garantilemek istediklerini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Zor bir maç olacak. AEK Larnaca'nın grupta iddiası devam ediyor. Burada Rennes'e son anda mağlup oldular. Kiev'i deplasmanda yendiler. Bize karşı da iyi mücadele ettiler. Taraftarı önünde kazanmak isteyecektir. Biz de iyi hazırlandık. Bu maçı kazanırsak gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Bunu sağlamak için sahada olacağız. Umarım istediğimiz sonuçla ayrılırız" dedi... Şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini dile getiren Jesus, kadroda yine bazı değişiklikler olacağını, haftada üç maç oynamaları nedeniyle bunu yapmak zorunda olduklarını kaydetti.

SPORTİF ÇERÇEVEDEN BAKIYORUZ, POLİTİK DEĞİL

Jorge Jesus sözlerine şöyle devam etti:

AEK Larnaca ile oynayacağımız maça sadece sportif çerçeveden bakıyoruz, politik çerçeveden bakmıyoruz. Kazanırsak gruptan çıkmak adına büyük bir adım atmış olacağız. Şu bir gerek ki, Peres'in sakatlığı Attila Szalai'nin rotasyonu için kötü oldu. Bu maç Attila için dinlenme maçı olacak mı bunun kararını yarın vereceğim. Michy Batshuayi'nin bir hastalığı var. Yarınki durumuna göre onun için de karar vereceğiz.