Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus Larnaca galibiyeti sonrası konuştu!

Jorge Jesus Larnaca galibiyeti sonrası konuştu!

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Jesus, "Maç beklediğimiz gibi zor bir maçtı, asıl amacım gruptan çıkmaktı. Gruptan çıkaracak bir maç olacağını biliyorduk, Rennes ile grup liderliği için oynayacağız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 22:25
Jorge Jesus Larnaca galibiyeti sonrası konuştu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca ile kozlarını paylaştı. Mücadele temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Jesus, "Maç beklediğimiz gibi zor bir maçtı, asıl amacım gruptan çıkmaktı. Gruptan çıkaracak bir maç olacağını biliyorduk, Rennes ile grup liderliği için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI

"Maç beklediğimiz gibi zor bir maçtı, asıl amacım gruptan çıkmaktı. Gruptan çıkaracak bir maç olacağını biliyorduk, Rennes ile grup liderliği için oynayacağız. Hedefimiz gruptan çıkmaktı. Bunu başardık. Avrupa'da aldığımız galibiyetler Fenerbahçe'nin Avrupa'da yukarıya çıkmasına ve Türk futbolunun gelişmesine yardımcı olacağını biliyoruz."

"Maç içinde yaptığımız değişiklikleri, maça göre ayarlıyoruz. Maç öncesi hiçbir zaman karar vermiyoruz, maçın içinde buna karar veriyoruz. Hafta sonu oynayacağımız maçı düşünerek karar verdik. Sonradan oyuna giren oyuncular, bize çok iyi katkı verdi. Valencia maça hız getirdi."

"BEN KARAR VERİYORUM"

"Penaltı konusuna ben karar veriyorum, 4 tane penaltıcımız var. Valencia, penaltı kullandığı için nereye vuracağına dair bir bilgi olduğu için penaltıyı Batshuayi'ye verdi, bu kararı için kendisini tebrik ederim."

"TARAFTARLARIMIZ İÇİN OYNUYORUZ"

"Maç sonu oyuncuları formalarını taraftarlara vermeleri gerektiğini söyledim. Biz aslında taraftarımız için futbol oynuyoruz, mutlu olmalarını istiyoruz. Burada olan taraftarlar Türkiye'de olmayan insanlar onun için güzel bir hatıra olmasını istedim."

"Zor bir maç olacağını biliyorduk, AEK Larnaca sahasında oynadığı maçları zorlaştırıyor ama bizim için zor bir maç olmadı. Biz galibiyete daha yakınız. Takımımızın yarısı yabancı ve iki ülke arasındaki gerilimi bilmiyorlar. Futbolcular politikacı değiller, sporcular."

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