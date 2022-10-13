Ferdi Kadıoğlu AEK Larnaca maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile kozlarını paylaştı. Mücadele temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kadıoğlu açıklamalarında, "Daha iyisini gösterebilirdik ancak bugün kazanan taraf olduk. Bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

İŞTE FERDİ KADIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Daha iyisini gösterebilirdik ancak bugün kazanan taraf olduk. Bizim için önemliydi. Şimdi grupta 1. sıra için yarışacağız. Umarım başarılı oluruz."