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Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamadığı için ayrılık kararı alan ve yaz transfer sezonunda Portekiz'in Portimonense takımına transfer olan Berke Özer, burada da istediğini bulamadı. Altay Bayındır'ın arkasında yedek kalmak istemediği için sarı lacivertlilerden ayrıldığını ifade eden Berke Özer, Portimonense'de de hüsrana uğradı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 12:50
Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

Fenerbahçe'den düzenli olarak ilk 11 oynayacağı bir takıma gitmek için ayrılan Berke Özer, bu sezon henüz forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

Portekiz Ligi ekibi Portimonense'ye transfer olan genç kaleci, şu ana kadar formayı henüz kapamadı.

Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

Bu sezon başı Portekiz'in Portimonense takımına transfer olan genç kaleci kadroda yer aldığı 5 maçta da yedek kulübesinde oturdu.

Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

Berke, Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın arkasında görev yapmış ancak kariyerini Avrupa'da sürdürme amacıyla kulüpten ayrılmıştı.

Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

Genç eldicen; Famalicao, Sporting Lizbon, Chaves, Vizela ve Porto maçlarında Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı kesemedi.

Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

Piyasa değeri 350 bin euro olan Nakamura, Samuel'in Porto'ya transferi sonrasında kaleye geçmişti.

Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

Berke Özer'in Transfarmarkt verilerine göre piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...

Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

Berke Özer, geçtiğimiz aylarda röportajda oynamak istediği bir kulübe transfer olmak istediğini ifade etmişti.

Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

EN DOĞRU OLAN KARARI SEÇMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
"Ekibimizle birlikte ince eleyip, sık dokuyoruz. Genç bir oyuncuyum. Oynamam gerekiyor.

Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

Bunun neticesinde de en doğru kararı almak için bekliyoruz.

Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

Görüştüğümüz kulüpler de var. İnşallah en kısa zamanda sonuca varacağız"

Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

KARİYERİMİ AVRUPA'DA SÜRDÜRMEK İSTİYORUM
"Benim için en önemli şey oynamak. Bunun yanında kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum. Ama tabii ki en önemlisi oynamak, oynayabilmek, gelişebilmek.

Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

Fenerbahçe'de 4 sene geçirdim. Bu 4 senede çok önemli şeyler öğrendim. Bu öğrendiklerimi, Avrupa'da en iyi şekilde uygulamak istiyorum"

Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

HEM TÜRKİYE'DEN, HEM DE YURT DIŞINDAN BİRÇOK TEKLİF ALDIK
"Bu süreç bizim için Ocak ayında belli oldu. Başkanımız da açıkladı. Bu süreçte hem Türkiye'den, hem de yurt dışından birçok teklif aldık.

Fenerbahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! Berke Özer...

Dediğim gibi bizim hedefimiz yurt dışında oynamak, kariyerimizi orada devam ettirmek. Bunun neticesinde tüm kulüplerimize saygıyla cevaplarımızı ilettik. Benim için şu an ilk hedef, kariyerime yurt dışında devam etmek."

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