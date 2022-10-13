Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4'üncü maçında bu akşam Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'ya konuk olacak...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4'üncü maçında bu akşam Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'ya konuk olacak...
AEK Arena'da saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.
Grupta oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Rennes'in önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor...
AEK Larnaca'nın üç, siftahsız Dinamo Kiev'in ise 'sıfır' puanı var.
HEDEF 'LİDER' BİTİRMEK
Fenerbahçe kazanması halinde AEK Larnaca ile farkı 7 puana çıkaracak ve B Grubu'nu ilk 2'de bitirmeyi garantileyecek.
Kalan iki haftada liderlik mücadelesi verecek...
İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe Michy Batshuayi ve Mamas'ın (kk) golleriyle 2-0 kazanmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderleri, direkt son 16 turuna yükselecekler. İkinciler ise Şampiyonlar Ligi grup 3.'leriyle play-off oynayacak.
5 EKSİK VAR
Sarı-lacıvertlılerde tedavileri devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra ağrıları nedeniyle İstanbul'da bırakılan Miha Zajc, AEK Larnaca karşısında forma giyemeyecek.
4 LİSTE DIŞI
TFF tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra Serdar Dursun da UEFA listesinde yer almadıkları için kadroda yer almıyor.
KUPA 2'DE 132'NCİ MAÇ
Eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 131 maç oynayan Fenerbahçe; 57 galibiyet, 32 beraberlik elde etti. 42 kez sahadan mağlup ayrıldı. 183 kez ağları sarsıp, 165 gol yedi.
AVRUPA'DA 250'NCI SINAV
Kanarya, Avrupa kupalarında 250'nci maçına çıkacak. Önceki 249 karşılaşmada 92 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 318 gol attı; kalesinde ise 361 gol gördü.
MUHTEMEL 11'LER
İşte maçın muhtemel 11'leri...
AEK LARNACA
Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.
FENERBAHÇE
Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.