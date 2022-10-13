Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

Kanarya, gruptan çıkmayı garantilemek için AEK Larnaca karşısında. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 2-0 yendiği Güney Kıbrıs ekibine konuk oluyor... Galip gelirse, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu ilk 2'de bitirmeyi garantileyecek. Jorge Jesus sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4'üncü maçında bu akşam Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'ya konuk olacak...

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

AEK Arena'da saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

Grupta oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Rennes'in önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor...

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

AEK Larnaca'nın üç, siftahsız Dinamo Kiev'in ise 'sıfır' puanı var.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

HEDEF 'LİDER' BİTİRMEK

Fenerbahçe kazanması halinde AEK Larnaca ile farkı 7 puana çıkaracak ve B Grubu'nu ilk 2'de bitirmeyi garantileyecek.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

Kalan iki haftada liderlik mücadelesi verecek...

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe Michy Batshuayi ve Mamas'ın (kk) golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderleri, direkt son 16 turuna yükselecekler. İkinciler ise Şampiyonlar Ligi grup 3.'leriyle play-off oynayacak.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

5 EKSİK VAR

Sarı-lacıvertlılerde tedavileri devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra ağrıları nedeniyle İstanbul'da bırakılan Miha Zajc, AEK Larnaca karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

4 LİSTE DIŞI

TFF tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra Serdar Dursun da UEFA listesinde yer almadıkları için kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

KUPA 2'DE 132'NCİ MAÇ

Eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 131 maç oynayan Fenerbahçe; 57 galibiyet, 32 beraberlik elde etti. 42 kez sahadan mağlup ayrıldı. 183 kez ağları sarsıp, 165 gol yedi.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

AVRUPA'DA 250'NCI SINAV

Kanarya, Avrupa kupalarında 250'nci maçına çıkacak. Önceki 249 karşılaşmada 92 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 318 gol attı; kalesinde ise 361 gol gördü.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

MUHTEMEL 11'LER

İşte maçın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

AEK LARNACA

Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i

FENERBAHÇE

Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.

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