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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe hücum hattına sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği gollerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, hücum bölgesine bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımın hedefinde o golcü var. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 07:59
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe hücum hattına sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor!

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu geniş tutuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe hücum hattına sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor!

Sarı-lacivertli takımda, ligin kalan 9 haftasında en dikkat çeken istatistik atılan gol sayısı olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe hücum hattına sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor!

Ligin hücumdaki en etkili takımı Fenerbahçe bu bölgeyi daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe hücum hattına sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor!

Jorge Jesus, Atalanta'nın 31 yaşındaki santrforu Luis Muriel için ara transferde harekete geçilmesi talebinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe hücum hattına sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor!

Yönetim, Jorge Jesus'un isteğini yerine getirmek için önümüzdeki günlerde İtalyan kulübünün kapısını çalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe hücum hattına sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor!

Atalanta ile sözleşmesi haziran 2023'te bitecek olan 1.79 boyundaki Muriel, bu sezon 7 maçta 1 gol atıp, 2 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe hücum hattına sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor!

LUIS MURIEL KİMDİR?

16 Nisan 1991 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe hücum hattına sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor!

Profesyonel futbol kariyerine Junior FC altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe hücum hattına sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor!

Ardından Deportivo Cali altyapısına geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe hücum hattına sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor!

Sırasıyla Udinese, Granada, Lecce, Sampdoria, Sevilla, Fiorentina ve Atalanta'da forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe hücum hattına sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor!

31 yaşındaki Muriel, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe hücum hattına sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor!

1.79 cm boyundaki golcü oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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