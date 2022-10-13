FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe hücum hattına sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor!

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu geniş tutuyor.
Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu geniş tutuyor.
Sarı-lacivertli takımda, ligin kalan 9 haftasında en dikkat çeken istatistik atılan gol sayısı olmuştu.
Ligin hücumdaki en etkili takımı Fenerbahçe bu bölgeyi daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.
Jorge Jesus, Atalanta'nın 31 yaşındaki santrforu Luis Muriel için ara transferde harekete geçilmesi talebinde bulundu.
Yönetim, Jorge Jesus'un isteğini yerine getirmek için önümüzdeki günlerde İtalyan kulübünün kapısını çalacak.
Atalanta ile sözleşmesi haziran 2023'te bitecek olan 1.79 boyundaki Muriel, bu sezon 7 maçta 1 gol atıp, 2 asist yaptı.
LUIS MURIEL KİMDİR?
16 Nisan 1991 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Junior FC altyapısında başladı.
Ardından Deportivo Cali altyapısına geçti.
Sırasıyla Udinese, Granada, Lecce, Sampdoria, Sevilla, Fiorentina ve Atalanta'da forma giydi.
31 yaşındaki Muriel, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
1.79 cm boyundaki golcü oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Kolombiya Milli Takımı ile 45 maça çıkan Muriel, 8 gole imzasını attı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...