FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir mesainin içinde olan Fenerbahçe'de zaman zaman yaşanan sıkıntılı durumlarda yönetim devreye giriyor…
Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir mesainin içinde olan Fenerbahçe'de zaman zaman yaşanan sıkıntılı durumlarda yönetim devreye giriyor…
Son 4 resmi maçında kalesini gole kapatan ancak Karagümrük karşılaşmasında 4 gol birden yediği için ıslıklanan Altay Bayındır'a moral vermek için herkes kolları sıvadı.
Karşılaşma sonrası arkadaşlarının tribüne götürüp alkışlattığı oyuncuya, Jorge Jesus da sıcağı sıcağına 'Olur böyle maçlar' diyerek destek verdi ardından bir toplantı yaparak kendisine duyduğu güveni dile getirdi.
Jesus yaptığı açıklamada "Bu durumu normal karşılamıyorum, buna alışkın değilim.
Taraftarlar işler iyi gitmediği zamanda da oyuncularına sevgi göstermeli.
Taraftarın kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgi göstermesi gerekiyor.
Sadece işler iyi giderken değil, kötü gittiğinde de oyunculara moral vermek gerekiyor.
Altay büyük bir kaleci ve milli takımın kalecisi. Herkesin kötü günü olabilir.
Sevgi gösterilmesi gerekir. Tüm taraftarlar böyle düşünmeli.
Sarı-lacivertli yönetim de sözleşmesi 30 Haziran 2023 itibariyla bitecek olan milli kalecisinin kafasını rahatlatmak için harekete geçti.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Sabah'ın haberine göre; 500 bin TL aylık kazancı olan, Avrupa'nın da takibindeki Altay'a, zamlı 4 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.
YURT DIŞINDAN GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Ayrıca Altay için yurt dışından gelecek teklifler için kapı açık tutulacak.
Yönetim, bu hamleyle Altay'ın kafasını rahatlatmayı hedefliyor.
24 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
2019 Temmuz'unda Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Altay Bayındır, Fenerbahçe ile 117 maça çıktı. 132 gol yiyen milli eldiven, 35 mücadelede kalesini kapattı.