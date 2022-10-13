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FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezona iyi başlayamayan ve son olarak Fatih Karagümrük maçında yaptırdığı penaltıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Altay Bayındır ile ilgili karar verildi. Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda sözleşmesi bitecek milli kaleciye yeni kontrat önereceği öğrenilirken, sözleşmenin süresi de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir mesainin içinde olan Fenerbahçe'de zaman zaman yaşanan sıkıntılı durumlarda yönetim devreye giriyor…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

Son 4 resmi maçında kalesini gole kapatan ancak Karagümrük karşılaşmasında 4 gol birden yediği için ıslıklanan Altay Bayındır'a moral vermek için herkes kolları sıvadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

Karşılaşma sonrası arkadaşlarının tribüne götürüp alkışlattığı oyuncuya, Jorge Jesus da sıcağı sıcağına 'Olur böyle maçlar' diyerek destek verdi ardından bir toplantı yaparak kendisine duyduğu güveni dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

Jesus yaptığı açıklamada "Bu durumu normal karşılamıyorum, buna alışkın değilim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

Taraftarlar işler iyi gitmediği zamanda da oyuncularına sevgi göstermeli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

Taraftarın kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgi göstermesi gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

Sadece işler iyi giderken değil, kötü gittiğinde de oyunculara moral vermek gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

Altay büyük bir kaleci ve milli takımın kalecisi. Herkesin kötü günü olabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

Sevgi gösterilmesi gerekir. Tüm taraftarlar böyle düşünmeli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

Sarı-lacivertli yönetim de sözleşmesi 30 Haziran 2023 itibariyla bitecek olan milli kalecisinin kafasını rahatlatmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sabah'ın haberine göre; 500 bin TL aylık kazancı olan, Avrupa'nın da takibindeki Altay'a, zamlı 4 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

YURT DIŞINDAN GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Ayrıca Altay için yurt dışından gelecek teklifler için kapı açık tutulacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

Yönetim, bu hamleyle Altay'ın kafasını rahatlatmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

24 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a yeni kontrat! İşte sözleşme süresi

2019 Temmuz'unda Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Altay Bayındır, Fenerbahçe ile 117 maça çıktı. 132 gol yiyen milli eldiven, 35 mücadelede kalesini kapattı.

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