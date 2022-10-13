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AEK Larnaca Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaşıyor. Kanarya, kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Jesus'un öğrencilerinin tek hedefi maçtan 3 puanla ayrılmak. AEK Larnaca maçı öncesi Fenerbahçe'nin 11'i de belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 18:27 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 18:29
AEK Larnaca Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaşıyor.

Kanarya, kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Jesus'un öğrencilerinin tek hedefi maçtan 3 puanla ayrılmak.

AEK Larnaca maçı öncesi Fenerbahçe'nin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, A. Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Lincoln, Rossi, Pedro.

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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