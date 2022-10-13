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AEK Larnaca - Fenerbahçe | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaşıyor. Kanarya, kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Jesus'un öğrencilerinin tek hedefi maçtan 3 puanla ayrılmak. AEK Larnaca Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 19:41
AEK Larnaca - Fenerbahçe | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaşıyor.

Kanarya, kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Jesus'un öğrencilerinin tek hedefi maçtan 3 puanla ayrılmak.

AEK Larnaca Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, A. Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Lincoln, Rossi, Pedro.

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü 19:45'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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