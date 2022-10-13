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AEK Larnaca - Fenerbahçe: 1-2 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Kanarya, 2 hafta kala gruptan çıkmayı garantiledi. Temsilcimizin galibiyet golleri 16'da Joao Pedro ve 80. dakikada penaltıdan Batshuayi ile geldi. Larnaca'nın tek sayısını ise 52. dakikada penaltıdan Trichkovski kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 21:39
AEK Larnaca - Fenerbahçe: 1-2 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Kanarya, 2 hafta kala gruptan çıkmayı garantiledi.

Temsilcimizin galibiyet golleri 16'da Joao Pedro ve 80. dakikada penaltıdan Batshuayi ile geldi.

Larnaca'nın tek sayısını ise 52. dakikada penaltıdan Trichkovski kaydetti.

Öte yandan sarı lacivertlilerde Enner Valencia, 86. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Larnaca'da 85. dakikada Angel Garcia kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından temsilcimiz puanını 10 yaptı.

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