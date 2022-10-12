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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sahada kaldığı sürelerde gösterdiği performansla parmak ısırtan genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. 17 yaşındaki futbolcuyla ilgili birçok transfer iddiası ortaya atılırken, Almanya'dan ciddi bir talip olduğu öğrenildi. Öyle ki Arda Güler'in son durumunu yakından takip eden Bundesliga ekibinin sözleşmeyi şimdiden hazır tuttuğu ifade edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 16:58
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takım'a kadar yükselen ve gösterdiği başarılı performansla herkesin beğenisini kazanan 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, başarısıyla Avrupa'da da yankı buluyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Genç oyuncu için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, bu kez Almanların radarına girdiği iddiaları gündem oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, fiziki açıdan yeterli bulmadığı için Arda Güler'e ilk 11'de şans vermiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Maçların genellikle son bölümlerinde oyuna giren Arda'nın sözleşmesinde bulunan 1500 dakika oynama şartını sezon sonuna kadar tamamlaması şu an için zor bir ihtimal olarak görülüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Genç futbolcunun 1500 dakikayı dodurabilmesi için tam 18 maç sahada kalması gerekli.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

WOLFSBURG PUSUDA!
Fenerbahçe'de sahada süre almakta güçlük çeken Arda Güler için Bundesliga ekibi Wolfsburg'un pusuda beklediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Türkiye'nin haberine göre; Sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanarak Arda'yı Fenerbahçe'den koparmak isteyen Alman ekibinin genç futbolcuya sürekli haber gönderdiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Wolfsburg Teknik Direktörü Niko Kovac'ın uzun üredir Arda Güler'i takipte olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Kovac'ın sözleşme detaylarına kadar bildiği futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

WOLFSBURG'UN ARDA İÇİN SÖZLEŞMESİ HAZIR
Arda Güler'in sözleşm detaylarına ulaşan Bundesliga ekibi, futbolcunun serbest kalma ihtimaline karşı hemen harekete geçecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Arda için ilk 11'de oynama şartlarının bulunduğu bir sözleşmeyi hazır tutan Wolfsburg cephesi futbolcuya ve ailesine menajerler vasıtasıyla haber yolluyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Eğer Arda Güler sözleşmesinde bulunan 1500 dakika oynama şartını gerçekleştiremezse serbest kalma bedeli 5 milyon Euro'ya düşecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Şimdiden piyasa değeri 9 milyon Euro'ya ulaşan ve kendi yaş grubunun en değerlisi olan Arda Güler için 5 milyon bonservisin yanı sıra imza parası da vermeyi kabul eden Alman ekibi genç futbolcunun kafasını karıştırmak için her yolu deniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşme toplamda 3 yıllık.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Sözleşmenin ilk yılında serbest kalma bedeli 20 milyon Euro.

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