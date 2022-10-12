TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takım'a kadar yükselen ve gösterdiği başarılı performansla herkesin beğenisini kazanan 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, başarısıyla Avrupa'da da yankı buluyor.
Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takım'a kadar yükselen ve gösterdiği başarılı performansla herkesin beğenisini kazanan 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, başarısıyla Avrupa'da da yankı buluyor.
Genç oyuncu için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, bu kez Almanların radarına girdiği iddiaları gündem oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, fiziki açıdan yeterli bulmadığı için Arda Güler'e ilk 11'de şans vermiyor.
Maçların genellikle son bölümlerinde oyuna giren Arda'nın sözleşmesinde bulunan 1500 dakika oynama şartını sezon sonuna kadar tamamlaması şu an için zor bir ihtimal olarak görülüyor.
Genç futbolcunun 1500 dakikayı dodurabilmesi için tam 18 maç sahada kalması gerekli.
WOLFSBURG PUSUDA!
Fenerbahçe'de sahada süre almakta güçlük çeken Arda Güler için Bundesliga ekibi Wolfsburg'un pusuda beklediği iddia edildi.
Türkiye'nin haberine göre; Sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanarak Arda'yı Fenerbahçe'den koparmak isteyen Alman ekibinin genç futbolcuya sürekli haber gönderdiği ortaya çıktı.
Wolfsburg Teknik Direktörü Niko Kovac'ın uzun üredir Arda Güler'i takipte olduğu öğrenildi.
Kovac'ın sözleşme detaylarına kadar bildiği futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtildi.
WOLFSBURG'UN ARDA İÇİN SÖZLEŞMESİ HAZIR
Arda Güler'in sözleşm detaylarına ulaşan Bundesliga ekibi, futbolcunun serbest kalma ihtimaline karşı hemen harekete geçecek.
Arda için ilk 11'de oynama şartlarının bulunduğu bir sözleşmeyi hazır tutan Wolfsburg cephesi futbolcuya ve ailesine menajerler vasıtasıyla haber yolluyor.
Eğer Arda Güler sözleşmesinde bulunan 1500 dakika oynama şartını gerçekleştiremezse serbest kalma bedeli 5 milyon Euro'ya düşecek.
Şimdiden piyasa değeri 9 milyon Euro'ya ulaşan ve kendi yaş grubunun en değerlisi olan Arda Güler için 5 milyon bonservisin yanı sıra imza parası da vermeyi kabul eden Alman ekibi genç futbolcunun kafasını karıştırmak için her yolu deniyor.
Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşme toplamda 3 yıllık.
Sözleşmenin ilk yılında serbest kalma bedeli 20 milyon Euro.
İkinci yılında bu rakam 25 milyon Euro'ya çıkıyor.
Son sezonda ise serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olacak.