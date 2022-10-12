Haberler Fenerbahçe ‘Sana verecek tavsiyem yok!’

‘Sana verecek tavsiyem yok!’

Jesus, kariyerinin yükselişine imza atan vatandaşı Miguel Crespo ile özel görüştü. Portekizli hoca, 26 yaşındaki orta sahaya güvenini dile getirip "Çok iyi gidiyorsun. Saha içinde liderliği ele aldıkça daha da olacaksın. Sana verecek başka bir tavsiyem yok, şimdiye kadar yaptığını yapmaya devam et" dedi. Crespo son olarak 5-4 kazanılan Karagümrük maçının ilk golünü atmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
‘Sana verecek tavsiyem yok!’
Jesus, kariyerinin yükselişine imza atan vatandaşı Miguel Crespo ile özel görüştü. Portekizli hoca, 26 yaşındaki orta sahaya güvenini dile getirip "Çok iyi gidiyorsun. Saha içinde liderliği ele aldıkça daha da olacaksın. Sana verecek başka bir tavsiyem yok, şimdiye kadar yaptığını yapmaya devam et" dedi. Crespo son olarak 5-4 kazanılan Karagümrük maçının ilk golünü atmıştı.
DİĞER
Yozgatlı Apache dünyayı sallıyor!
Esnafa nefes aldıran 100 milyarlık destek paketi! Kredi faizleri düşürüldü! Esnaf paketine başvuru nasıl yapılacak?
Cimbom'da o isme teklif! Gitmeye sıcak bakıyor...
F.Bahçeli taraftarlara müjde! Jorge Jesus...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş eleştiri! "Dikkatinin dağıldığının resmidir"
F.Bahçeli taraftarlara müjde! Jorge Jesus...
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Osmaniye'de korkutan deprem! - Kandilli ve AFAD son depremler listesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş eleştiri! "Dikkatinin dağıldığının resmidir" Flaş eleştiri! "Dikkatinin dağıldığının resmidir" 07:41
Real Madrid 1 puanı 90'da kurtardı! Real Madrid 1 puanı 90'da kurtardı! 00:01
Chelsea deplasmanda galip! Chelsea deplasmanda galip! 00:01
PSG kaçtı Benfica yakaladı! PSG kaçtı Benfica yakaladı! 00:01
PSG kaçtı Benfica yakaladı! PSG kaçtı Benfica yakaladı! 00:01
Dortmund Sevilla ile yenişemedi! Dortmund Sevilla ile yenişemedi! 00:00
Daha Eski
Dortmund Sevilla ile yenişemedi! Dortmund Sevilla ile yenişemedi! 23:59
Real Madrid 1 puanı 90'da kurtardı! Real Madrid 1 puanı 90'da kurtardı! 23:58
Chelsea deplasmanda galip! Chelsea deplasmanda galip! 23:57
Leipzig'ten kritik galibiyet! Leipzig'ten kritik galibiyet! 23:55
Zagreb'de kazanan çıkmadı! Zagreb'de kazanan çıkmadı! 23:55
Zagreb'de kazanan çıkmadı! Zagreb'de kazanan çıkmadı! 23:55