‘Sana verecek tavsiyem yok!’

Jesus, kariyerinin yükselişine imza atan vatandaşı Miguel Crespo ile özel görüştü. Portekizli hoca, 26 yaşındaki orta sahaya güvenini dile getirip "Çok iyi gidiyorsun. Saha içinde liderliği ele aldıkça daha da olacaksın. Sana verecek başka bir tavsiyem yok, şimdiye kadar yaptığını yapmaya devam et" dedi. Crespo son olarak 5-4 kazanılan Karagümrük maçının ilk golünü atmıştı.
Jesus, kariyerinin yükselişine imza atan vatandaşı Miguel Crespo ile özel görüştü. Portekizli hoca, 26 yaşındaki orta sahaya güvenini dile getirip "Çok iyi gidiyorsun. Saha içinde liderliği ele aldıkça daha da olacaksın. Sana verecek başka bir tavsiyem yok, şimdiye kadar yaptığını yapmaya devam et" dedi. Crespo son olarak 5-4 kazanılan Karagümrük maçının ilk golünü atmıştı.