Haberler Fenerbahçe Ofsaytçı Fener!

Ofsaytçı Fener!

Fenerbahçe bir yandan gol rekorları kırarken diğer yandan takımın defans oyuncuları da forvetleri kadar iyi iş çıkarıyor. Özellikle rakiplerini ofsaytta bırakma konusunda tehdit oluşturuyor. Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 8 maçta rakiplerini 46 kez ofsaytta bırakıp ataklarını kesti. F.Bahçe Beşiktaş'ı 7 kez ofsaytla durdurmuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Ofsaytçı Fener!
Fenerbahçe bir yandan gol rekorları kırarken diğer yandan takımın defans oyuncuları da forvetleri kadar iyi iş çıkarıyor. Özellikle rakiplerini ofsaytta bırakma konusunda tehdit oluşturuyor. Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 8 maçta rakiplerini 46 kez ofsaytta bırakıp ataklarını kesti. F.Bahçe Beşiktaş'ı 7 kez ofsaytla durdurmuştu.
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