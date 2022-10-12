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Havamız bambaşka

Sezonun flaş golcüsü Valencia, Ekvador basınına konuştu “Bu sezonki havamızı daha önceki 2 yılda hissetmemiştim. Her şey çok farklı” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Havamız bambaşka
Sezona fırtına gibi başlayan ve son olarak Karagümrük maçında 3 gol atan Enner Valencia, ülkesi Ekvador basınına Fenerbahçe'deki performansını değerlendirdi. 32 yaşındaki forvet, "Hedefim Dünya Kupası arasına kadar ara vermeden gollerime devam etmek. Katar'a en iyi formumda gitmek. Bu sezon Fenerbahçe'nin bana kattıkları benden de milli takıma yansıyacaktır" ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli takımda geçirdiği bu sezonun daha önceki 2 yıldan farklı olduğunun altını çizen tecrübeli golcü, "Belki Jesus'tan, belki yeni gelenlerden, belki sezona iyi başlamamızdan bilmiyorum ama bu sezon görmediğim bir havamız var. Herkesin motivasyonu üst seviyede ve şampiyonluğu konuşuyoruz" dedi.
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