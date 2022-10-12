Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia Ekvator basınına konuştu! "Bu sezon farklı bir havamız var"

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız golcüsü Enner Valencia bu sezon performansıyla göz dolduruyor.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız golcüsü Enner Valencia bu sezon performansıyla göz dolduruyor.
32 yaşındaki golcü 7 lig karşılaşmasında 10 kez fileleri havalandırdı.
Valencia Fenerbahçe formasıyla sadece kırmızı kart gördüğü Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında skor yapamadı.
Valencia UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa deplasmanında Rennes'e karşı beraberlik golünü kaydetmişti.
Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında 2'şer gol bulan Valencia, Karagümrük karşısında hat-trick yaptı.
Ekvatorlu forvet, gol krallığı yarışında en yakın rakibini ikiye katlamış durumda...
Valencia, Süper Lig'de Galatasaray'dan (9 gol) daha fazla gol kaydetti.
Sezona fırtına gibi başlayan ve son olarak Karagümrük maçında 3 gol atan Enner Valencia, ülkesi Ekvador basınına Fenerbahçe'deki performansını değerlendirdi.
32 yaşındaki forvet, "Hedefim Dünya Kupası arasına kadar ara vermeden gollerime devam etmek.
Katar'a en iyi formumda gitmek.
Bu sezon Fenerbahçe'nin bana kattıkları benden de milli takıma yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.
Sarı lacivertli takımda geçirdiği bu sezonun daha önceki 2 yıldan farklı olduğunun altını çizen tecrübeli golcü, "Belki Jesus'tan, belki yeni gelenlerden, belki sezona iyi başlamamızdan bilmiyorum ama bu sezon görmediğim bir havamız var.
Herkesin motivasyonu üst seviyede ve şampiyonluğu konuşuyoruz" dedi.
Valencia, etkileyici performansıyla Jesus'un kadrosunda güvendiği isimlerin başında geliyor.
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkacak.