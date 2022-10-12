Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia Ekvator basınına konuştu! "Bu sezon farklı bir havamız var"

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia Ekvator basınına konuştu! "Bu sezon farklı bir havamız var"

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası geride kalırken Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Enner Valencia gösterdiği performansla sezona flaş bir giriş yaptı. Sarı lacivertlilerin 32 yaşındaki forvet oyuncusu Valencia, Ekvador basınına konuştu "Bu sezonki havamızı daha önceki 2 yılda hissetmemiştim. Her şey çok farklı" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 09:31
Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia Ekvator basınına konuştu! "Bu sezon farklı bir havamız var"

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız golcüsü Enner Valencia bu sezon performansıyla göz dolduruyor.

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia Ekvator basınına konuştu! "Bu sezon farklı bir havamız var"

32 yaşındaki golcü 7 lig karşılaşmasında 10 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia Ekvator basınına konuştu! "Bu sezon farklı bir havamız var"

Valencia Fenerbahçe formasıyla sadece kırmızı kart gördüğü Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında skor yapamadı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia Ekvator basınına konuştu! "Bu sezon farklı bir havamız var"

Katar'a en iyi formumda gitmek.

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia Ekvator basınına konuştu! "Bu sezon farklı bir havamız var"

Bu sezon Fenerbahçe'nin bana kattıkları benden de milli takıma yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia Ekvator basınına konuştu! "Bu sezon farklı bir havamız var"

Sarı lacivertli takımda geçirdiği bu sezonun daha önceki 2 yıldan farklı olduğunun altını çizen tecrübeli golcü, "Belki Jesus'tan, belki yeni gelenlerden, belki sezona iyi başlamamızdan bilmiyorum ama bu sezon görmediğim bir havamız var.

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