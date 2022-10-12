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Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 2020 yılında Gölcükspor'dan 65 bin Euro karşılığında transfer ettiği İsmail Yüksek, Jorge Jesus'un gelişinin ardından takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Sarı-lacivertliler, milli takıma kadar yükselen genç futbolcuyu yetiştiren kulübün yüzünü güldürdü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, son yılların en formda dönemini yaşıyor.

Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta rakip filelere tam 25 gol gönderdi.

Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı grafiğini sürdüren Kanarya, ilk 3 maçında topladığı 7 puanla mücadele ettiği B Grubu'nun zirvesinde yer alıyor.

Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

Sarı-lacivertlilerde gösterilen başarılı performansın mimarlarından biri de İsmail Yüksek oldu.

Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i 2020 senesinde Gölcükspor'dan 65 bin Euro (o zamanki kurla 500 bin TL) bonservis ve Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp karşılığında renklerine katmıştı.

Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

Sonrasında Balıkesir, Adana Demir ve Bursa'ya kiralanan oyuncu, sarı-lacivertli takıma muhteşem bir dönüş yaptı.

Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

Jesus'un vazgeçilmezi olan ve performansıyla A Milli Takım'a yükselen 1999 doğumlu orta saha, hem F.Bahçe'nin hem de kendisini yetiştiren Gölcük'ün yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

OYUNCUYLA YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmede herhangi bir madde olmamasına ve zorunluluğu bulunmamasına rağmen İsmail'in, performansı nedeniyle Gölcükspor'a iki ayrı dönemde toplamı 2 milyon TL'yi bulan destek parası gönderdi.

Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

Bu ödemelerden ilki genç oyuncunun, Avrupa Ligi'ndeki başarılı performanslarından sonra ikincisi ise İsmail Yüksek'in A Milli Takım'a davet edilmesinin ardından gerçekleşti.

Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

Başkan Ali Koç yıllık 250 bin TL ödediği oyuncusu ile de bu ay içinde maaşına zam yapılarak yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

TRABZON MAÇINI İZLEDİ!

İsmail Yüksek, memleketi İznik'i unutmuyor.

Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı izin gününde Bursa'ya giderken Trabzonspor- Kasımpaşa maçını hemşehrileriyle kahvehanede izledi.

Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

Milli futbolcuyu görenler şaşkınlığını gizleyemezken bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler.

Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

İsmail, hafta sonu Yeni Karaman maçında İznikspor'a da başarılar diledi.

Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

Fenerbahçe ile bu sezon 10 resmi maçta görev yapan İsmail, 746 dakika süre aldı.

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