Fenerbahçe'den 'Yüksek' vefa! İsmail'i yetiştiren kulübe...

Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, son yılların en formda dönemini yaşıyor.
Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, son yılların en formda dönemini yaşıyor.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta rakip filelere tam 25 gol gönderdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı grafiğini sürdüren Kanarya, ilk 3 maçında topladığı 7 puanla mücadele ettiği B Grubu'nun zirvesinde yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde gösterilen başarılı performansın mimarlarından biri de İsmail Yüksek oldu.
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i 2020 senesinde Gölcükspor'dan 65 bin Euro (o zamanki kurla 500 bin TL) bonservis ve Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp karşılığında renklerine katmıştı.
Sonrasında Balıkesir, Adana Demir ve Bursa'ya kiralanan oyuncu, sarı-lacivertli takıma muhteşem bir dönüş yaptı.
Jesus'un vazgeçilmezi olan ve performansıyla A Milli Takım'a yükselen 1999 doğumlu orta saha, hem F.Bahçe'nin hem de kendisini yetiştiren Gölcük'ün yüzünü güldürdü.
OYUNCUYLA YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK
Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmede herhangi bir madde olmamasına ve zorunluluğu bulunmamasına rağmen İsmail'in, performansı nedeniyle Gölcükspor'a iki ayrı dönemde toplamı 2 milyon TL'yi bulan destek parası gönderdi.
Bu ödemelerden ilki genç oyuncunun, Avrupa Ligi'ndeki başarılı performanslarından sonra ikincisi ise İsmail Yüksek'in A Milli Takım'a davet edilmesinin ardından gerçekleşti.
Başkan Ali Koç yıllık 250 bin TL ödediği oyuncusu ile de bu ay içinde maaşına zam yapılarak yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
TRABZON MAÇINI İZLEDİ!
İsmail Yüksek, memleketi İznik'i unutmuyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı izin gününde Bursa'ya giderken Trabzonspor- Kasımpaşa maçını hemşehrileriyle kahvehanede izledi.
Milli futbolcuyu görenler şaşkınlığını gizleyemezken bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler.
İsmail, hafta sonu Yeni Karaman maçında İznikspor'a da başarılar diledi.
Fenerbahçe ile bu sezon 10 resmi maçta görev yapan İsmail, 746 dakika süre aldı.
Avrupa Ligi elemeleride bir gol attı. Süper Lig'de 1 asistlik katkı sağladı.