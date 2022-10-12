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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus AEK Larnaca maçı öncesi basın toplantısı düzenledi!

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu 4. maçında AEK Larnaca ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus basın toplantısı düzenledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 19:37 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 20:10
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus AEK Larnaca maçı öncesi basın toplantısı düzenledi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak AEK Larnaca maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Gruptaki ilk 3 maçında 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, Güney Kıbrıs'ta rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor

Kritik müsabaka öncesi Kanarya'nın teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

"Zor bir maç bizi bekliyor. Çünkü rakibimiz Larnaca'nın hala gruptan çıkma şansı var. İyi bir oyun sergileyip, gruptan çıkmak adına galip gelmeyi umuyoruz."

"Takımımızda sakat oyuncular var. Sık maç yaptığınız zaman böyle şeyler olabiliyor. Birçok oyuncumuzu İstanbul'da bırakmak durumunda kaldık. Maça hazır oyuncularla başlayıp, galibiyetle evimize dönmek ve tur atlamak istiyoruz."

"Bu maça sadece sportif çerçevede bakıyoruz, politik çerçevede bakmıyoruz."

"Şu bir gerçek ki, Luan Peres'in sakatlığı Attila Szalai'nin rotasyonu için kötü oldu. Yarınki maç Attila için dinlenme maçı olacak mı bunun kararını yarın vereceğim. Batshuayi'nin bir hastalığı var. Yarınki durumuna göre onun için de karar vereceğiz."

"Larnaca'nın çok motive olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için bir alarm. Sahada uygulayacağımız fikirlerimiz aynı. İki takım da artık birbirini daha iyi tanıyor. Zor bir maç bizi bekliyor. Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız."

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