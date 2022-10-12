FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

Gördük ki futbolun çaresizliği reddeden masal kahramanlarına ihtiyacı var. Herkesin kalbi yumruğu kadar derler, onlarınki dağlar kadar ve o yüzden ülkeleri için çarpıyor. Onlar becerinin şahdamar hattı. Onlar futbolun sadece ayak oyunu değil yürek oyunu olduğunu gösteren insanlık sanatçıları. Tek ayakla nasıl koşulurmuş, anlatılmayanı yaşanılır kılmak nasılmış dünyaya gösterdiler. Bütün maçlarını kazanan Türkiye Ampute Futbol Takımımız Dünya Şampiyonu oldu.