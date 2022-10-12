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FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmayı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, teknik direktör Jorge Jesus'u eleştirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 07:41
FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

HAKKI YALÇIN - SAYGI

Saracoğlu'nda 4 gol yemenin "acayip bir şey" olduğunun herkes farkındadır. F.Bahçe'yi K.Gümrük'ten 4 gol yediği için elbette eleştireceğiz ama maçtan kopmayan yanını ve 5 gol atmasını alkışlayacağız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

Karagümrük karşısında neredeyse tüm savunma elemanlarının sırlarını deşifre etmesini inkar etmeyeceksek, Valencia ve Crespo'ya gönderdiğimiz tebrikleri de yere saçmayacağız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

Hatlar arasında arıza olduysa bunun sebebi maçın başında rakibi küçümsemenin eseridir. Oysa saygı duymak saygınlık yaratır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

Belli ki Fenerbahçeli futbolcuların çoğu özellikle attıkları ilk golden sonra kendi girdabını kendileri yarattı, son çeyrekte rakibe duyulan saygı ve yenilen gollere gösterilen reaksiyon da galibiyeti yarattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

Bazıları kaçıp gizlendiyse ve arandıkları halde bulunmadıysa Jesus'un dikkatinin dağıldığının da resmidir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

Çünkü Alanyaspor karşısında takım 3 farklı öndeyken bile yerinde duramayan teknik adamın Karagümrük karşısında savunmadaki "yıkımı" film gibi izlemesi şaşırtıcıydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

Savunmadaki isimlerin kendisinde "kredisi" fazla olduğu içindir belki.

Not: Ferdi Kadıoğlu'nun yokluğunun takımı böylesine etkileyeceğini hiç düşünmemiştim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

3 maç sonra kazanan Beşiktaş'ın gerçek anlamda teknik direktör sorunu var. Valerien Ismael, sezon başından beri şüpheli şahıs. Takımın senkronunu bozmayı nasıl başarıyor görüyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

Sonradan oyuna girenlerle "derme çatma bir takım" oluşturduğunu görmeyen birinin sahadaki en büyük rakibi de endişe. Valerien Ismael'in bilmesi gereken; bir Kartal her zaman kanatları açık uçar, bakkal sepeti taşıdığı görülmüş değildir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

Takımda göze çarpan tek isim Tayyip Talha Sanuç. 90 dakika boyunca hayatını öne süren futbolun eski zaman emekçileri gibi. Her hafta biraz daha büyüyeceği kesin.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

Trabzonspor'un durgunluğu devam ediyor. Elbette takımda iyi gitmeyen bir şeyler var ama futbolcular ve taraftar arasındaki hatların kopması puan kayıplarından daha değerlidir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

Başakşehir'e gelince, onlar "gizli liderliğe" yabancı kaldılar ama Sivasspor'un da hakkını verelim. Sanırım lige geri döndüler!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

Gördük ki futbolun çaresizliği reddeden masal kahramanlarına ihtiyacı var. Herkesin kalbi yumruğu kadar derler, onlarınki dağlar kadar ve o yüzden ülkeleri için çarpıyor. Onlar becerinin şahdamar hattı. Onlar futbolun sadece ayak oyunu değil yürek oyunu olduğunu gösteren insanlık sanatçıları. Tek ayakla nasıl koşulurmuş, anlatılmayanı yaşanılır kılmak nasılmış dünyaya gösterdiler. Bütün maçlarını kazanan Türkiye Ampute Futbol Takımımız Dünya Şampiyonu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

"İmkansız diye bir şey yok" gerçeğinin yakışıklı yüreklerine kocaman alkışlar. Sadece alkış yetmez, bu ülkede futbol adına verilecek bütün ödüller onlara ait olmalı. Ve onların görüntüleri bütün kanallarda yeniden gösterilmeli ki, futbolcu olmanın nasıl bir emek ve özveri gerektirdiğini milyon dolarlık ağalar beyler de öğrensin!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

Özellikle de rakibine kasti faul yaparken, "senin ayağını nasıl kıramadım" bakışı atan züppeler! Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin Türkiye Ampute Milli Takımı için neler yapabileceğini tahmin ediyorum. Güzelliği, emeği ve başarıyı ödüllendirme konusunda özel biri olduğuna inandığım için.

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