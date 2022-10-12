Avrupa’yı da salladı

Kanarya ligde 8 maçta tam 25 gol buldu. Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus yönetiminde golcü bir sezon geçiren Fenerbahçe, Avrupa'da da adından söz ettiriyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de maç başına gol ortalaması en yüksek 2. takım Fenerbahçe oldu. Listenin zirvesine ise Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City yer aldı. İngiliz ekibi çıktığı 9 maçta 33 gol kaydetti. PSG de 10 karşılaşmada 28 gole ulaştı.
Kanarya ligde 8 maçta tam 25 gol buldu. Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus yönetiminde golcü bir sezon geçiren Fenerbahçe, Avrupa'da da adından söz ettiriyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de maç başına gol ortalaması en yüksek 2. takım Fenerbahçe oldu. Listenin zirvesine ise Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City yer aldı. İngiliz ekibi çıktığı 9 maçta 33 gol kaydetti. PSG de 10 karşılaşmada 28 gole ulaştı.