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AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB - AEK maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, AEK Larnaca'ya konuk olacak. Güney Kırbrıs'ta oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:41
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB - AEK maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın

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Temsilcimiz Fenerbahçe, AEK Larnaca'ya konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, kazanmak ve liderliğini namağlup sürdürmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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