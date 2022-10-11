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Yeniden kale

Kanarya, son 7 iç saha maçını kazandı. Kadıköy eskisi gibi ‘kale’ oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Yeniden kale
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Kadıköy'de puan kaybetmeyi unuttu... Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam ile bu sezon sahasında oynadığı son 7 resmi maçı kazandı. 4'ü Süper Lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi'ndeki söz konusu müsabakalarda 24 gol atan Kanarya maç başına 3.42 gol ortalaması elde etti... İç sahada lig ortalaması daha da yüksek. Süper Lig'de evinde 5 maça çıkan sarı-lacivertliler rakip filelere 19 gol attı. MAÇ başına 3.8'lik ortalamaya ulaştı... Fenerbahçe, evinde bu sezon resmi karşılaşmalarda 3 müsabakaya daha çıktı. Normal süresi 1-1 biten maçta Dinamo Kiev'e uzatmalarda 2-1 yenilen Kanarya, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti, Ümraniye ile 3-3 berabere kaldı. Toplamda 10 müsabakada 31 gol atıp, maç başına 3.1 gol ortalaması yakaladı.
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