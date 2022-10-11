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Açık ara Enner Valencia! Tek başına Galatasaray'dan fazla

7 maçta 10 gol+2 asist... G.Saray'dan tek başına daha çok gol... Krallık yarışında açık ara... İşte; Enner Valencia! Ekvadorlu yıldız, Süper Lig’i kasıp kavuruyor. G.Saray’dan daha fazla gol atan Valencia, “Evimizde çok güçlüyüz. İyi oyunla devam etmeliyiz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Terminatör Enner Valencia!

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia bu sezon adeta 'başka boyuta' geçti...

Terminatör Enner Valencia!

Tecrübeli oyuncu, ligde şu ana kadar çıktığı 7 maçta 10 kez fileleri havalandırdı.

Terminatör Enner Valencia!

Aynı zamanda 2 de asist gerçekleştirerek muhteşem bir performansa imza attı.

Terminatör Enner Valencia!

32 yaşındaki forvet söz konusu 7 maçın 5'inde ağları sarstı.

Terminatör Enner Valencia!

4'ünde 2+ gol kaydetti.

Terminatör Enner Valencia!

Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında 2'şer gol bulan Valencia, Karagümrük karşısında hat-trick yaptı.

Terminatör Enner Valencia!

Alanyaspor kalesine de bir gol gönderen futbolcu, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşısında asist katkısı sağladı.

Terminatör Enner Valencia!

DAHA İYİ OLMALIYIZ

En iyi lig başlangıcını gerçekleştiren yıldız, tek başına bir maç fazla oynayan Galatasaray'dan (9 gol) daha çok gol attı.

Terminatör Enner Valencia!

Krallık yarışında da en yakın rakibini ikiye katlamış durumda...

Terminatör Enner Valencia!

Valencia başarısını çok çalışmalarına bağladı:

Terminatör Enner Valencia!

"Çok çalışıyoruz ama daha da iyi olmamız gerekiyor.

Terminatör Enner Valencia!

Özellikle gol yememek için bütün takım olarak daha fazla çalışmalıyız.

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