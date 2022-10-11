Açık ara Enner Valencia! Tek başına Galatasaray'dan fazla

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia bu sezon adeta 'başka boyuta' geçti...
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia bu sezon adeta 'başka boyuta' geçti...
Tecrübeli oyuncu, ligde şu ana kadar çıktığı 7 maçta 10 kez fileleri havalandırdı.
Aynı zamanda 2 de asist gerçekleştirerek muhteşem bir performansa imza attı.
32 yaşındaki forvet söz konusu 7 maçın 5'inde ağları sarstı.
4'ünde 2+ gol kaydetti.
Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında 2'şer gol bulan Valencia, Karagümrük karşısında hat-trick yaptı.
Alanyaspor kalesine de bir gol gönderen futbolcu, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşısında asist katkısı sağladı.
DAHA İYİ OLMALIYIZ
En iyi lig başlangıcını gerçekleştiren yıldız, tek başına bir maç fazla oynayan Galatasaray'dan (9 gol) daha çok gol attı.
Krallık yarışında da en yakın rakibini ikiye katlamış durumda...
Valencia başarısını çok çalışmalarına bağladı:
"Çok çalışıyoruz ama daha da iyi olmamız gerekiyor.
Özellikle gol yememek için bütün takım olarak daha fazla çalışmalıyız.
Oynadığımız her maçtan 3 puan almak istiyoruz.
Evimizde çok güçlü olduğumuzu biliyoruz.
Güçlü bir şekilde iyi oynayarak devam etmek istiyoruz."