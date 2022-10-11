Szalai&Altay’a Jesus kalkanı

Yenilen 4 golde hataları ile ön plana çıkan kaleci Altay ve Attila Szalai'ye Jesus sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Szalai'nin üzerinde çok yük oluştu çünkü tüm maçlarda oynadı" derken, Altay'a, "5-4 yapan golün pasını verdi. Herkesin kötü günü olur. Taraftar işler iyi gitmeyince daha çok sevgi göstermeli" sözleri ile destek verdi.
Yenilen 4 golde hataları ile ön plana çıkan kaleci Altay ve Attila Szalai'ye Jesus sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Szalai'nin üzerinde çok yük oluştu çünkü tüm maçlarda oynadı" derken, Altay'a, "5-4 yapan golün pasını verdi. Herkesin kötü günü olur. Taraftar işler iyi gitmeyince daha çok sevgi göstermeli" sözleri ile destek verdi.