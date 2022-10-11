Sıra Larnaca’da

Fenerbahçe’de gözler AEK Larnaca ile oynanacak rövanş maçına çevrildi. Avrupa Ligi’nde 3 maçta 7 puan elde eden sarı-lacivertliler, B Grubu’nda averajla lider durumda bulunuyor. Kanarya, Kadıköy’de 2-0 yendiği rakibini Kıbrıs Rum Kesimi’nde de devirerek ilk 2’yi garantilemek istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus’un yine rotasyonlu bir onbir sahaya sürmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de gözler AEK Larnaca ile oynanacak rövanş maçına çevrildi. Avrupa Ligi'nde 3 maçta 7 puan elde eden sarı-lacivertliler, B Grubu'nda averajla lider durumda bulunuyor. Kanarya, Kadıköy'de 2-0 yendiği rakibini Kıbrıs Rum Kesimi'nde de devirerek ilk 2'yi garantilemek istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un yine rotasyonlu bir onbir sahaya sürmesi bekleniyor.