Savunmaya çekidüzen

Jesus, savunmayı uyardı... Tecrübeli hoca, Karagümrük karşısında yapılan hataları antrenmanlarda tek tek gösterip, oyunculara anlatacak... Yenilen gollerden sadece defansta yer alanların değil tüm takımın sorumlu olduğunu belirten Portekizli, bundan sonra çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.
Jesus, savunmayı uyardı... Tecrübeli hoca, Karagümrük karşısında yapılan hataları antrenmanlarda tek tek gösterip, oyunculara anlatacak... Yenilen gollerden sadece defansta yer alanların değil tüm takımın sorumlu olduğunu belirten Portekizli, bundan sonra çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.