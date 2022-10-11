Lincoln sol şeride alıştı

10 numara olarak transfer edilen Lincoln Henrique, sol şeritte oynamaya alıştı. Karagümrük karşısında yine sol bekte görev alan Brezilyalı oyuncu bu kez çok daha iyi görünürken, bir de asist yaptı. 16 maçta 6 asiste ulaşan Lincoln, "Biz Türkiye'nin en büyük takımıyız. Şampiyon olana kadar durmayacağız" dedi.
10 numara olarak transfer edilen Lincoln Henrique, sol şeritte oynamaya alıştı. Karagümrük karşısında yine sol bekte görev alan Brezilyalı oyuncu bu kez çok daha iyi görünürken, bir de asist yaptı. 16 maçta 6 asiste ulaşan Lincoln, "Biz Türkiye'nin en büyük takımıyız. Şampiyon olana kadar durmayacağız" dedi.