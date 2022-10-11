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Jesus’un eseri

Crespo: Artık daha ofansif oynuyorum. Böyle olunca şut+gol imkanı buluyorum

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Jesus’un eseri
Orta sahanın dinamosu Miguel Crespo bu sezon ofansif katkısı ile de dikkat çekiyor. Portekizli yıldız, Süper Lig'de görev aldığı 5 maçta 2 gol+1 asiste ulaştı. Crespo geçen sezon ligin tamamında 23 maçta 1 gol+2 asist üretmişti. Crespo ofansif farkını, Jorge Jesus'a bağladı. "Geçen sezon böyle şut opsiyonları bulamayabiliyordum. Jorge Jesus ile birlikte çok daha ofansif pozisyonda oynadığımı söyleyebilirim" diyen yıldız, hedefinin Portekiz Milli Takımı olduğunu bunun için çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.
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