Fenerbahçe AEK Larnaca maçına hazırlanıyor!

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte, Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King özel program dahilinde çalıştı.



Fenerbahçe, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak ve Larnaca'ya gidecek.

