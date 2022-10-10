Haberler Fenerbahçe Skorun önemi yok

Skorun önemi yok

Öncelikli hedefin 3 puan olduğunu belirten Jesus, “Skorun bir önemi yok. Öncelikli hedefe ulaştık. Artık değerlendirmesini yaparız” diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Skorun önemi yok

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Karagümrük karşısında alınan galibiyetin önemli olduğunu vurguladı. Bu maçta öncelikli hedefin kazanmak olduğunu belirten Portekizli teknik adam, "Skorun ilk etapta bir önemi yok. En önemlisi kazanmaktı, bu hedefimize ulaştık. Defansif olarak güvenli bir takımız ama bugün savunma hattı kaleci dahil gününde değildi. Bunda özellikle stoperlerin yorgunluğun da payı olduğunu düşünüyorum. Ofansif kalitemiz ve değişikliklerle maçı kazanmayı başardık" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Ferdi'nin eksikliğinin oyun planını etkilediğini de sözlerine ekledi.

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