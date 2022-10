Gol makinası

Fenerbahçe'de sezonun dikkat çeken ismi Enner Valencia, Fatih Karagümrük karşısında da gol şova imza attı. Sarı-lacivertli ekibin skor yükünü sırtlayan Ekvadorlu oyuncu, 28. dakikada Lincoln'ün ortasında kafayı vurarak beraberliği getirerek kendi adına mücadeledeki ilk golünü attı. 45. dakikada İrfan Can'ın ortasında direğe takılan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda da penaltılardan golleri sıraladı. 62. dakikada beyaz noktada topun başına gelen Valencia, yaptığı vuruşla Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano'yu avlayarak F.Bahçe'yi 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

Ligde 7 maçta 511 dakika süre alan Valencia, 10 kez ağları sarstı. 52 dakikada bir kez ağları sarsarak zoru başardı.



Enner Valencia, Kasım 2017'den bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de hat-trick yapan ilk yabancı oyuncu oldu. En son Soldado, Sivasspor'a karşı bunu başarmıştı.

SADECE İKİ MAÇI BOŞ GEÇTİ

Sarı lacivertliler, Fatih Karagümrük karşısında beraberlik golüne engel olamasa da 73'te Valencia bir kez daha sahneye çıktı. Kazanılan penaltıda yeniden ağları sarsan Ekvadorlu forvet, karşılaşmayı hat-trickle tamamlamayı başardı. F.Bahçe'nin hücumdaki en önemli gol ayağı olan Valencia, bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkartmış oldu. Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında 2'şer kez ağları sarsan yıldız isim, Alanyaspor'a da 1 gol kaydetmişti. Sadece Konyaspor ve Beşiktaş maçlarını pas geçen Valencia'nın ayrıca iki de asisti bulunuyor.



LİNCOLN'DEN BİR ASİST DAHA

F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Lincoln, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi dün de sol bekte maça başladı. Hücuma önemli katkı veren 23 yaşındaki oyuncu, 28. dakikada Salih Dursun'dan sıyrılarak yaptığı ortada Valencia'nın golünü hazırladı. Bu sezon ligde 4. kez gol pası veren Lincoln, toplamda ise 6. asistini yaptı.



GECENİN KİLİT ADAMI İRFAN!

İrfan Can Kahveci, derbide olduğu gibi Karagümrük karşısında da ilk 11'de başladı. Jorge Jesus'un formayı verdiği 27 yaşındaki oyuncu, maçın çalışkan isimlerinden oldu. 4 şutunda tek isabet yakalayan tecrübeli oyuncu, 3 kilit pasla bu alanda zirveye çıkmayı başardı. İrfan Can, 3 top kapmayla da savunma anlamında önemli katkı verdi. 88'de yerini Serdar Dursun'a bırakan İrfan Can, gecenin etkili isimlerinden oldu.



TARAFTAR YİNE MUHTEŞEMDİ

Karagümrük karşısında Ülker Stadı her zaman olduğu gibi yine coşkulu görüntülere sahne oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kadıköy'de tribünleri doldurdu. 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla takımın itici gücü olmaya çalıştılar. Crespo'nun golüyle rahat bir maç olacağı düşünülse de karşılıklı gelen goller şok etti. Batshuayi'nin galibiyet golüyle ise adeta çılgına döndüler.



EMRE MOR DÖNDÜ

Teknik Direktör Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinde şans vermediği Emre Mor'u bu kez ilk 11'de oynattı. Sağ kanatta şans bulan 25 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı sürede kendini pek gösteremedi. 76'da yerini Rossi'ye bırakan Emre Mor, gecenin etkisiz isimlerinden oldu. Bu sezon 12 maçta görev yapan genç oyuncu, sarı-lacivertli formayla 2 kez gol sevinci yaşamıştı.



KAPACAK SEVİNMEDİ

Karagümrük'ün F.Bahçe'den kiraladığı Burak Kapacak, 73'te Salih Dursun'un yerine oyuna girdi. 83. dakikada sarı-lacivertli ekipte savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren genç oyuncu, kafa vuruşuyla Altay'ı mağlup etti ve 4-4'lük beraberliği sağlayan isim oldu. Burak, eski takımına attığı golün ardından sevinç yaşamadı.