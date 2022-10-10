Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Ülker Stadı'nda oynanan ve tam 9 golün atıldığı mücadelede kazanan 5-4'lük skorla sarı-lacivertliler oldu.
VALENCIA'DAN HAT-TRICK
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santrforu Enner Valencia, gollerine devam etti.
Süper Lig'e etkileyici bir başlangıç yapan ve 3 maç üst üste 2'şer gol atmayı başaran tecrübeli forvet, Konyaspor deplasmanında oyundan atılarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Kayserispor'a karşı cezası nedeniyle oynayamayan Valencia, Alanyaspor maçıyla gollerine devam etti.
Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandırmayı başaramayan 32 yaşındaki oyuncu, Karagümrük karşısında ise hat trick yapmayı başardı.
Valencia, attığı gollerle ligdeki gol sayısını 7 maç sonunda 10'a çıkardı.
BATSHUAYI LİGDE SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü kaydetti.
Transfer sezonunun son günlerinde kadroya katılan tecrübeli oyuncu, takımının Avrupa oynadığı maçlarda 2 gol atmayı başarmıştı.
Fenerbahçe ile ligde 3 maçta da sonradan oyuna giren Batshuayi, ilk golünü Fatih Karagümrük karşısında attı.
CRESPO'NUN SKOR KATKISI DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, ligde 2. golünü kaydetti.
Sarı-lacivertli takıma geçen sezon katılan ve performansıyla büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki oyuncu, 9. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
Bu sezon ligde dördü ilk 11'de olmak üzere 5. maçına çıkan Crespo, ilk golünü Alanyaspor'a karşı bulmuştu.
CANER ERKİN İÇİN GOLE SEVİNDİ İDDİALARI
9 gollü müthiş maça damga vuran isimlerden biri de Caner Erkin oldu.
2010-2016 yılları arasında ve 2020/2021 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten deneyimli futbolcunun, Enner Valencia'nın ikinci penaltı golüne sevindiği öne sürülmüştü.
Caner, maç sonrası yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.
Beyaz TV'ye konuşan tecrübeli sol bek, "Gole sevinmedim, kaleciye tepki gösterdim." dedi.
İşte o pozisyon... (Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)