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Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-4 mağlup oldu. 9 gollü mücadelenin en çok konuşulan isimlerinden biriyse Caner Erkin oldu. İki ayrı dönemde Fenerbahçe forması giyen deneyimli futbolcunun, sarı-lacivertlilerin ikinci penaltı golüne sevindiği öne sürülmüştü. 34 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonrası o pozisyonla ilgili konuştu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 11:35
Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi

Süper Lig'e etkileyici bir başlangıç yapan ve 3 maç üst üste 2'şer gol atmayı başaran tecrübeli forvet, Konyaspor deplasmanında oyundan atılarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi

Kayserispor'a karşı cezası nedeniyle oynayamayan Valencia, Alanyaspor maçıyla gollerine devam etti.

Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi

Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandırmayı başaramayan 32 yaşındaki oyuncu, Karagümrük karşısında ise hat trick yapmayı başardı.

Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi

Valencia, attığı gollerle ligdeki gol sayısını 7 maç sonunda 10'a çıkardı.

Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi

BATSHUAYI LİGDE SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi

Transfer sezonunun son günlerinde kadroya katılan tecrübeli oyuncu, takımının Avrupa oynadığı maçlarda 2 gol atmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi

Fenerbahçe ile ligde 3 maçta da sonradan oyuna giren Batshuayi, ilk golünü Fatih Karagümrük karşısında attı.

Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi

CRESPO'NUN SKOR KATKISI DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, ligde 2. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi

Sarı-lacivertli takıma geçen sezon katılan ve performansıyla büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki oyuncu, 9. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi

Bu sezon ligde dördü ilk 11'de olmak üzere 5. maçına çıkan Crespo, ilk golünü Alanyaspor'a karşı bulmuştu.

Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi

CANER ERKİN İÇİN GOLE SEVİNDİ İDDİALARI

9 gollü müthiş maça damga vuran isimlerden biri de Caner Erkin oldu.

Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi

2010-2016 yılları arasında ve 2020/2021 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten deneyimli futbolcunun, Enner Valencia'nın ikinci penaltı golüne sevindiği öne sürülmüştü.

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