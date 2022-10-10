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Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden Batshuayi'nin son dakikalarda attığı golle galip geldi. Fenerbahçe'de maç sonrası önemli istatistikler ortaya çıktı. İşte Jorge Jesuslu Fenerbahçe ve o rakamlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:01
Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe, teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde özellikle evinde sergilediği performansla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Sezon başında Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından uyum sürecini hızlı atlatan sarı-lacivertliler, her geçen hafta performansını artırmayı başardı.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Hem lig hem Avrupa'da mücadele etmesine ve haftada 2 maç oynamasına karşın iki kulvarda da yoluna iddialı şekilde devam eden Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcısı önderliğinde gol yollarında sahasında çok etkili bir görüntü sergiledi.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev eşleşmesiyle başlayan Fenerbahçe, deplasmanda 0-0, evinde ise 1-1 berabere kaldığı rakibine uzatmalar sonucunda elenmişti.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Söz konusu eşleşmenin ardından önemli bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, daha sonra özellikle evinde sergilediği performansla dikkati çekti.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

UEFA Avrupa Ligi elemesinde konuk ettiği Slovacko'yu 3-0 ile geçen sarı-lacivertliler, ligde sezonun açılış maçında sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe, Ümraniyespor beraberliğinin ardından ise evinde ligde ve Avrupa'da puan kaybı yaşamadı.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının ardından evinde ligde 4, Avrupa'da ise oynadığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

7 MAÇTA 24 GOL

Fenerbahçe, evinde oynadığı ve galip geldiği son 7 resmi müsabakada, rakip filelere 24 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Sarı-lacivertliler, söz konusu sürede ligde sırasıyla Adana Demirspor'u 4-2, Yukatel Kayserispor'u 2-0, Corendon Alanyaspor'u 5-0 ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Fenerbahçe, Avrupa maçlarında ise Austria Wien'i 4-1, Dinamo Kiev'i 2-1 ve AEK Larnaca'yı 2-0'la geçti.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Sarı-lacivertliler sahasında galip geldiği 7 maçta, maç başına 3,4 gol ortalamasıyla oynadı.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

KADIKÖY'DE TOPLAM ORTALAMA 3'ÜN ÜSTÜNDE

Fenerbahçe, evinde üst üste kazandığı 7 karşılaşma dışında bu sezon resmi maçlarda 3 müsabakaya daha çıktı.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların ikisini Avrupa'da, birini ise ligde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Sırasıyla evinde 1-1 berabere kaldığı Dinamo Kiev'e uzatmalarda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti ve ligde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Jorge Jesus'un öğrencileri, bu sezon resmi maçlarda evinde çıktığı 10 müsabakada toplamda 31 gol atarken, maç başına 3,1 gol ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

KADIKÖY'ÜN ORTALAMASI LİGDE DAHA YÜKSEK

Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 5 müsabakada rakip filelere 19 gol attı.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Sarı-lacivertliler, 5 karşılaşmada, maç başına 3,8 gibi bir ortalamaya ulaşmayı bildi.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

DEPLASMANDA ETKİSİZ KALDI

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanlarda ise puan kayıpları yaşadı.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Oynadığı 8 müsabakanın 3'ünü deplasmanda yapan sarı-lacivertliler, birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

İlk deplasmanında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, sonraki 2 maçında ise gol bulamadı.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Maçın başında 10 kişi kaldığı müsabakada Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'a karşı ise sahada golsüz beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Fenerbahçe, ligde deplasman müsabakalarında ise 2 gol ortalamasına ulaştı.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

RESMİ MAÇLAR 2.4 GOL ORTALAMASI

Fenerbahçe, bu sezon Jorge Jesus yönetiminde resmi maçlardaki gol ortalamasıyla da dikkati çekti.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Portekizli teknik adam yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 17 resmi maça çıkarken, rakip filelere 42 gol gönderdi ve maç başına 2,4 gol ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

GOLLER 13 FARKLI İSİM

Fenerbahçe'de bu sezon ligde kaydedilen goller, 13 farklı isimden geldi.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Fatih Karagümrük maçı öncesinde 12 farklı ayağından gol katkısı alan sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin dünkü golüyle 13 farklı isimden gol katkısı almış oldu.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Jesus farkı ortaya çıktı! Tam 13 futbolcu...

Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Joshua King, Arda Güler, Miguel Crespo, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Ezgjan Alioski, Miha Zajc, Joao Pedro, Mergim Bersiha ve Michy Batshuayi, ligde gol sevinci yaşadı.

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