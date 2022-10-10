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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'de çılgın bir gece yaşandı! Fenerbahçe ile Karagümrük'ün 9 gollü mücadelesi Süper Lig klasikleri arasına girdi. 3 penaltı golünün atıldığı maçta Fenerbahçe 4 kez öne geçip sahadan 5-4'lük üstünlükle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin gol ortalamasında da Avrupa'da zirvede. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 18:05
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Fenerbahçe sadece Süper Lig değil attığı gollerle adını Avrupa'da da zirveye yazdırmış durumda…

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Sarı Kanarya Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'e baktığımızda en yüksek gol ortalaması tutturan ikinci takım konumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Takvim'in haberine göre; İngiltere Primer Lig ekibi Manchester City 3.67 gol ortalaması ile mücadele ederken, Fenerbahçe 3.13 gol ortalaması ile ikinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Manchester City'nin 9 lig maçında 33 golü bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Avrupa'daki tüm liglere bakıldığında ise 3.88 ortalama ile Lüksemburg ekibi Swift Hesperange ilk sırada…

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Lüksemburg takımı 8 haftada 31 gol buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

5 büyük lig ve Süper Lig'de dakika başına en iyi gol ortalaması tutturan ikinci oyuncu ise Enner Valencia…

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Ekvadorlu yıldız, ligde her 51 dakikada bir gol buluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Yıldız futbolcu, 7 lig maçında forma giydi ve 10 gole ulaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Listenin ilk basamağında ise Erling Haaland var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Norveçli gol makinesi her 50 dakikada bir gol atıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Primier Lig'de 754 dakikada 15 gol bulan Haaland, muhteşem bir istatistiğe imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Fenerbahçe ayrıca Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon yedekten gelen oyunculardan en fazla direkt gol katkısı alan takım.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Sonradan oyuna girenler 9 maçta 6 gole katkı verdi.

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