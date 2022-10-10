FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City

Fenerbahçe sadece Süper Lig değil attığı gollerle adını Avrupa'da da zirveye yazdırmış durumda…
Fenerbahçe sadece Süper Lig değil attığı gollerle adını Avrupa'da da zirveye yazdırmış durumda…
Sarı Kanarya Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'e baktığımızda en yüksek gol ortalaması tutturan ikinci takım konumunda.
Takvim'in haberine göre; İngiltere Primer Lig ekibi Manchester City 3.67 gol ortalaması ile mücadele ederken, Fenerbahçe 3.13 gol ortalaması ile ikinci sırada yer alıyor.
Manchester City'nin 9 lig maçında 33 golü bulunuyor.
Avrupa'daki tüm liglere bakıldığında ise 3.88 ortalama ile Lüksemburg ekibi Swift Hesperange ilk sırada…
Lüksemburg takımı 8 haftada 31 gol buldu.
5 büyük lig ve Süper Lig'de dakika başına en iyi gol ortalaması tutturan ikinci oyuncu ise Enner Valencia…
Ekvadorlu yıldız, ligde her 51 dakikada bir gol buluyor.
Yıldız futbolcu, 7 lig maçında forma giydi ve 10 gole ulaştı.
Listenin ilk basamağında ise Erling Haaland var.
Norveçli gol makinesi her 50 dakikada bir gol atıyor.
Primier Lig'de 754 dakikada 15 gol bulan Haaland, muhteşem bir istatistiğe imza attı.
Fenerbahçe ayrıca Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon yedekten gelen oyunculardan en fazla direkt gol katkısı alan takım.
Sonradan oyuna girenler 9 maçta 6 gole katkı verdi.