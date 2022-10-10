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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı gol düellosuna sahne oldu. Tam 9 golün atıldığı mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini Michy Batshuayi'nin uzatma dakikalarında attığı golle 5-4 yenerek 3 puana uzanan taraf oldu. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Enner Valencia'nın penaltısıyla gelen 4. golden sonra çılgına dönmüştü. Deneyimli çalıştırıcının neden sinirlendiği ortaya çıktı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 16:15
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler büyük heyecana sahen olan müsabakada Pirlo'nun öğrencilerini son dakika golüyle 5-4 mağlup etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

TARAFTARDAN ALTAY'A TEPKİ

Mücadelede Karagümrük'ün çektiği 4 isabetli şut da gol olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

Altay Bayındır ayrıca maçta hatalı çıkış sonrası penaltıya sebebiyet verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

Tribünlerdeki taraftarların bir bölümü, penaltının ardından topla buluştuğu anda Altay Bayındır'a tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

Fenerbahçe bu golün ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Valencia, 73. dakikada ağları sarstı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

O anlarda canlı yayında kameralar Jorge Jesus'a döndü. Portekizli teknik adam oldukça kızgın bir şekilde söylenirken neye kızdığı anlaşılmamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

FUTBOLCULARIN ALTAY'A KOŞTUĞUNU GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Milliyet'in derlediği habere göre; seyirci kamerasına yansıyan görüntüde Jesus, penaltı golü sonrası sevinç yaşayıp ayağa kalkarken futbolcuların Altay'a koştuğunu görünce çılgına döndü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

Yedek kulübesinden Fenerbahçe yarı sahasına fırlayan Jesus, futbolculara sesini duyurmaya çalıştı. Futbolcular teknik direktörden habersiz sevinmeye devam ederken Portekizli hoca iki parmağıyla başını göstererek 'Neden düşünmüyorsunuz?' jestinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

Ardından sahaya yüzünü dönen Jesus, sevincini bitiren futbolculara tekrar kızdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

O anlarda Karagümrük'ün hızlı bir şekilde oyuna başlama tehlikesi bulunuyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

4. hakemin saha içine giren Jesus'u uyardığı ve notlar aldığı görüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

YARDIMCILARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Yedek kulübesindeki yardımcıları onu sakinleştirmeye çalıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

ALTAY'A SAHİP ÇIKTI

Kaleci Altay Bayındır'a gösterilen tepkiyi normal karşılamadığını dile getiren Jesus, "Altay'a verilen tepkiyi normal karşılamıyorum. Buna alışkın değilim çünkü taraftarlar işler iyi gitmeyince daha çok sevgi göstermeli. Sadece işler iyi giderken değil. Bu alışık olduğum bir durum değil. Taraftarların kazanırken de kaybederken de oyuncularına sevgi göstermeleri lazım. Oyunculara kötü giderken daha çok sevgi gösterisinde bulunmaları gerekiyor. Altay çok iyi bir kaleci. Milli takımda oynuyor. Herkesin kötü günü olabilir. Bütün taraftarların böyle düşünmesi gerekiyor." diye konuştu.

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