FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Karagümrük maçında çılgına dönmüştü! Neden kızdığı ortaya çıktı

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler büyük heyecana sahen olan müsabakada Pirlo'nun öğrencilerini son dakika golüyle 5-4 mağlup etti.
TARAFTARDAN ALTAY'A TEPKİ
Mücadelede Karagümrük'ün çektiği 4 isabetli şut da gol olarak kayıtlara geçti.
Altay Bayındır ayrıca maçta hatalı çıkış sonrası penaltıya sebebiyet verdi.
Tribünlerdeki taraftarların bir bölümü, penaltının ardından topla buluştuğu anda Altay Bayındır'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe bu golün ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Valencia, 73. dakikada ağları sarstı.
Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.
O anlarda canlı yayında kameralar Jorge Jesus'a döndü. Portekizli teknik adam oldukça kızgın bir şekilde söylenirken neye kızdığı anlaşılmamıştı.
FUTBOLCULARIN ALTAY'A KOŞTUĞUNU GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ
Milliyet'in derlediği habere göre; seyirci kamerasına yansıyan görüntüde Jesus, penaltı golü sonrası sevinç yaşayıp ayağa kalkarken futbolcuların Altay'a koştuğunu görünce çılgına döndü.
Yedek kulübesinden Fenerbahçe yarı sahasına fırlayan Jesus, futbolculara sesini duyurmaya çalıştı. Futbolcular teknik direktörden habersiz sevinmeye devam ederken Portekizli hoca iki parmağıyla başını göstererek 'Neden düşünmüyorsunuz?' jestinde bulundu.
Ardından sahaya yüzünü dönen Jesus, sevincini bitiren futbolculara tekrar kızdı.
O anlarda Karagümrük'ün hızlı bir şekilde oyuna başlama tehlikesi bulunuyordu.
4. hakemin saha içine giren Jesus'u uyardığı ve notlar aldığı görüldü.
YARDIMCILARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Yedek kulübesindeki yardımcıları onu sakinleştirmeye çalıştı.
ALTAY'A SAHİP ÇIKTI
Kaleci Altay Bayındır'a gösterilen tepkiyi normal karşılamadığını dile getiren Jesus, "Altay'a verilen tepkiyi normal karşılamıyorum. Buna alışkın değilim çünkü taraftarlar işler iyi gitmeyince daha çok sevgi göstermeli. Sadece işler iyi giderken değil. Bu alışık olduğum bir durum değil. Taraftarların kazanırken de kaybederken de oyuncularına sevgi göstermeleri lazım. Oyunculara kötü giderken daha çok sevgi gösterisinde bulunmaları gerekiyor. Altay çok iyi bir kaleci. Milli takımda oynuyor. Herkesin kötü günü olabilir. Bütün taraftarların böyle düşünmesi gerekiyor." diye konuştu.